Минобороны России анонсировало учения ОДКБ в Армении

01 января 2023, 16:52

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Российские военные примут участие в миротворческих учениях Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство", которые в 2023 году пройдут в Армении, заявило Минобороны России. Эти планы озвучены на фоне недовольства ОДКБ в Армении.

Как писал "Кавказский узел", учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" уже проходили в Армении в 2015 году. В них участвовали военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округа России, а также около 500 военных из Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Подразделения сухопутных войск России в 2023 году примут участие в миротворческом учении ОДКБ в Армении, сообщило Минобороны. "За пределами Российской Федерации будет проведено совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

В 2022 году военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство" должны были пройти в Киргизии, однако Минобороны этой страны отменило их, не объяснив причину. "Учения "Нерушимое братство-2022" отменены по решению руководства", - привело 9 октября 2022 года слова сотрудника пресс-службы Минобороны Киргизии РИА Новости.

Отметим, что планы российского Минобороны озвучены на фоне критики в адрес ОДКБ в Армении. Так, 23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, по итогам которого премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Он заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе, и это может означать отказ организации от союзнических обязательств.

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении меры поддержки, среди которых была названа возможность отправки на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации. Однако Пашинян заявил, что предложенные меры помощи Армении "не содержали конкретики и политических оценок" эскалации пограничного конфликта Армении и Азербайджана, а без этих оценок наблюдателям ОДКБ нечего делать на границе. Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ значимых последствий для Армении не повлечет, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывал девять членов, в настоящий момент их шесть: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Ряды организации покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

При этом во время саммита ОДКБ в Ереване прошла акция протеста, участники которой заявили, что Армения должна выйти из-под влияния России и из состава ОДКБ, так как эта организация не учитывает армянские интересы, а членство в ней мешает развитию отношений с Западом. Россия не защищает интересы Армении, а ОДКБ не оказала реальной помощи в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе, указали протестующие.

Ранее, 16 сентября 2022 года, участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

12-14 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской – 80 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана.

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