Политологи оценили значение антироссийских акций для Армении

12 января 2023, 01:18

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Активисты, выступающие с требованием вывода российских войск из Нагорного Карабаха и Армении, демонстрируют мировому сообществу, что их страну не стоит считать "безмолвной колонией" России, считает политобозреватель Наира Айрумян. Критика России и ее бездействия в вопросе разблокировки Лачинского коридора целиком оправданна для Армении, отметил политолог Армен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Ереване 11 января заявили, что Армении следует отказаться от союза с Россией и выйти из ОДКБ. Они потребовали разблокировать Лачинский коридор и направить в Нагорный Карабах международных миротворцев. Тремя днями ранее, 8 января, оппозиционеры планировали окружить 102-ю российскую военную базу в Гюмри и заблокировать все входы и выходы из нее, но полиция пресекла акцию, задержав 65 ее участников.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается заблокированным 31-е сутки.

Акции протеста с критикой политики Кремля и пассивности российских миротворцев помогают разрушить выстраиваемый протурецкими силами образ Армении как сателлита России, считает политический обозреватель Наира Айрумян. «Турецкая латентная пропаганда, зачастую устами российских политологов либерального толка, выстраивает образ Армении как безмолвной колонии ныне токсичной России», - заявила она «Кавказскому узлу».

Этот контекст, по ее мнению, важен и для формирования отношения к Армении со стороны Запада, в том числе, в связи с вопросом Лачинского коридора. «Акции, которые указывают, что Армения – это не только трусливая власть и продажная политическая элита, но и люди, способные на свободный выбор, могут повлиять на формирование международного отношения к армянским проблемам», - считает Айрумян.

Политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") с самого начала закладывало в основу своей деятельности деколонизацию Армении, отметила она.

«Можно спорить о методах, идеологической основе, но сама идея – фундаментальная. В этом контексте российская военная база в Гюмри, российские пограничники, в том числе на единственной воздушной границе Армении, российские миротворцы в Арцахе, российские госкорпорации, узурпировавшие с легкой руки армянской власти все стратегические активы Армении – «легитимные цели» для деколонизации», - подчеркнула политобозреватель.

Госминистр Нагорного Карабаха обвинил критиков российских миротворцев в "помощи Азербайджану", заявив, что представители российского миротворческого контингента "делают все, что могут". "Те люди, которые критикуют присутствие российских миротворцев в Арцахе (Нагорном Карабахе), не понимают, что они сознательно или неосознанно помогают Азербайджану, потому что говорят то же самое: российские миротворцы должны уйти. Не предлагая никакого решения, они просто помогают разрушить очень важное единство", – процитировало слова Варданяна 5 января издание News.am

Айрумян затруднилась сказать, какие цели преследует Рубен Варданян своим заявлением, но напомнила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приглашать в Нагорный Карабах миротворцев ООН, поскольку это будет шаг "против России".

«Судя по всему, и руководство в Армении, и в Арцахе периодически «пугают» тем, что если российские миротворцы уйдут, начнется геноцид. Какая часть этих угроз – блеф, а какая – реальность, сложно разобраться», - заключила Наира Айрумян.

Активисты "Национально-демократического полюса" открытым текстом требуют вывода из Армении и Нагорного Карабаха российских войск, предлагая «заменить РМК международным миротворческим контингентом под мандатом ООН, а союз с Россией – на союз с США вне НАТО», отметил политолог Армен Варданян. При этом он считает акции с требованием разблокировки Лачинского коридора у российской военной базы в Гюмри нецелесообразными, поскольку 102-я база и российский миротворческий контингент имеют разный функционал.

«У военной базы нет полномочий вмешательства в вопросы Лачинского коридора. Акции надо проводить у посольства России, так как вопрос перекрытия Лачинского коридора – политический, а Россия не предпринимает шагов для разблокировки дороги, как и не предпринимала шагов, чтобы пресечь блокировку», - заявил он «Кавказскому узлу».

Утверждения российской стороны об отсутствии мандата на разблокировку Лачинского коридора Варданян считает необоснованными. «Поведение России показывает, что она не так уж и заинтересована в открытии коридора. Западные страны осудили и призвали открыть дорогу в первый же день, тогда как Россия лишь на четвертый день отреагировала, – и то не специальным заявлением, а на брифинге (официального представителя МИД России) Марии Захаровой, которая не могла уклониться от ответа. Также срыв резолюции Совбеза ООН усилиями России также свидетельствует о ее вовлеченности в блокировку коридора», - пояснил политолог.

Он добавил, что власти Нагорного Карабаха не могут позволить себе антироссийские заявления. «Скорее всего, это связано с их страхами подвергнуться геноциду и этнической чистке. Но я не понимаю их позицию, что не надо критиковать Россию: может быть, они не могут позволить себе такую «роскошь», но в Армении, в том числе власти, имеют право и могут критиковать российскую сторону и указывать на их бездействие», - подчеркнул Армен Варданян.

Исполняющий обязанности замначальника полиции Армении Камо Цуцулян 9 января получил повышение, став директором Службы спасения и заместителем главы МВД Армении, сообщило информагентство "Новости-Армения". Указ об этом, подписанный премьер-министром страны, был опубликован на правительственном сайте. Участник НДП Мушег Григорян на своей странице в Facebook* расценил это назначение Цуцуляна как награду за разгон протестующих в Гюмри.

Правозащитница Нина Карапетянц не исключает, что повышение Камо Цуцуляна может иметь косвенную связь с разгоном сторонников НДП в Гюмри. «Пашинян отдает предпочтение силовикам, которые действуют жестко. Власть опирается на лояльных силовиков, на которых есть компромат, против кого могут возбудить дело, поэтому они в угоду властям они готовы выполнять любые приказы. Для них неважно, кто отдает приказ, какая власть», - заявила она «Кавказском узлу».

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