Активисты в Ереване потребовали ввода международного миротворческого контингента в Нагорный Карабах

11 января 2023, 14:58

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Армении следует отказаться от союза с Россией и выйти из ОДКБ, заявили протестующие в Ереване, потребовав также разблокировать Лачинский коридор и направить в Нагорный Карабах международных миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", 8 января активисты политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") вышли на акцию в Гюмри, планируя окружить 102-ю российскую военную базу и заблокировать все входы и выходы из нее в знак того, что Нагорный Карабах также заблокирован, и Лачинский коридор нужно открыть. Полиция задержала 65 участников акции, в тот же день они были освобождены. Организаторы пообещали продолжить акции с требованием к российским миротворцам обеспечить свободный проезд по трассе из Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается заблокированным 31-е сутки.

Активисты "Национально-демократического полюса" проводят сегодня в Ереване вторую акцию под лозунгом "Блокада во имя разблокировки", они направились шествием к посольству России, сообщает "Новости-Армения".

"Главный виновник ситуации - администрация Еревана, которая подконтрольна Москве. Сегодня мы идем к посольству России, чтобы сказать, что выход из этой ситуации - субъектизация армянского народа и выбор правильных союзников", - сказал член движения Жирайр Сефилян, назвав в числе "правильных союзников" США и Францию.

Протестующие требуют, чтобы Россия покинула регион, а в Нагорном Карабахе были размещены международные миротворцы, пишет издание.

В акции около посольства участвуют около 300 человек, здание посольства оцеплено полицией, передает "Интерфакс".

Участники акции требуют от России обеспечить разблокировку Лачинского коридора. Также они выступают за выход Армении из ОДКБ 1 и прекращение союзнических отношений с Россией, информирует агентство.

14 мая 2021 года стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ в связи с проникновением азербайджанских военных на ее территорию, но получила отказ в военной поддержке. После этого со стороны властей и жителей Армении стала звучать критика в адрес ОДКБ. В частности, участники митинга в Ереване 18 сентября 2022 года заявили, что Армении следует выйти из этой организации и найти новых союзников. 23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, на котором Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, обвинив организацию в отказе от союзнических обязательств. Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ не повлечет значительных последствий для Армении, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, блокировка дороги привела к дефициту продуктов в Нагорном Карабахе и повлияла на работу междугородного транспорта и врачебных бригад. При этом азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК эвакуировали из Степанакерта в больницы Армении нескольких пациентов, а 25 декабря в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание.

В Нагорном Карабахе заметно опустели прилавки магазинов, лишь время от времени туда поступают продукты из резервного фонда, рассказали 7 января "Кавказскому узлу" местные жители. По словам фармацевтов, в аптеках наблюдается дефицит лекарств. Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести с 17 января талонную систему. На первом этапе по талонам будут распределяться подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка.

Из-за дефицита продовольствия закрылся 41 детский сад, 56 дошкольных групп, 20 учебных заведений продленного дня. Более 6,8 тысячи детей не могут посещать учебные заведения, сообщило сегодня правительство Нагорного Карабаха.

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