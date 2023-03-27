Российские аналитики оценили важность заблокированных Азербайджаном дорог в Нагорном Карабахе

27 марта 2023, 03:52

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Заблокированные азербайджанскими войсками дороги, альтернативные Лачинскому коридору, могут использоваться для перевозки солдат и военных грузов из Армении, считает Александр Караваев. Таких дорог в Нагорном Карабахе множество, но они также могут использоваться для перевозки жизненно необходимых грузов, отметил Алексей Гуня. Перекрытие любых коммуникаций негативно скажется на Армении и Нагорном Карабахе, заявил Александр Храмчихин.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Нагорный Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться. Минобороны России подтвердило, что азербайджанские военные заняли высоту с отметкой 2054,0 в 2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба и приступили к инженерному оборудованию поста. Ночью 26 марта Инфоштаб Нагорного Карабаха рапортовал, что высота, занятая азербайджанскими войсками, находится под контролем российских миротворцев. При этом азербайджанские военные эксперты отметили, что азербайджанские войска заняли позиции, позволяющие контролировать перевозки по грунтовым дорогам севернее Лачинского коридора.

24 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что в очередной раз зафиксировано движение колонны, осуществляющей "незаконные военные перевозки" по грунтовой дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт) - Халфали - Туршсу (армянское название - Лисагор). Аналогичные заявления ведомство делало также 24 марта и 11 марта. Азербайджанское Минобороны заявляло также о необходимости в установке погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана на Лачинской дороге. Такое заявление, в частности, было опубликовано на сайте ведомства 24 марта.

Названные министерство обороны Азербайджана грунтовые дороги Ханкенди (Степанакерт) - Халфали - Туршсу (Лисагор) и Ханкенди (Степанакерт) - Кёсалар - Мирзяляр - Туршсу (Лисагор) действительно могут использоваться для перевозки солдат и военных грузов из Армении в Нагорный Карабах, считает Научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

«В сельской местности многие трассы дублируются технологическими проселками, вдоль ущелий», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 26 марта.

С точки зрения географии Нагорного Карабаха там существует множество дорог и троп, которые могут использоваться и потенциально эти дороги, параллельные Лачинскому коридору, могут нелегально использоваться для перевоза военных грузов и живой силы, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

«Но в настоящее время речь об этом не идёт. В утверждениях азербайджанской стороны мало правды. Потому что эти дороги используются для доставки жизненно необходимых грузов для экономики и для трафика людей. Использование в военном отношении маловероятно. Потому что если это было бы замечено, то это «поставило бы крест» вообще на Нагорном Карабахе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, общий контекст действий Азербайджана состоит в том, что он продолжает сжимать кольцо вокруг Нагорного Карабаха. «Это этап полной изоляции Нагорного Карабаха, который обусловлен ухудшением общей геополитической ситуации и снижением веса российских миротворцев и вообще России на Южном Кавказе. В настоящее время вес России в Закавказье уменьшился. Российские военные не могут сейчас со рвением осуществлять своих задачи. Армяне стали искать альтернативные пути к своим селениям, которые разбросаны по Карабаху. Азербайджанцы поняли, что это надо блокировать. Но после блокирования этих горных дорог нет гарантий, что через пару недель не будет заблокирован азербайджанскими военными и собственно Лачинский коридор», - рассказал Гуня.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). 26 марта по коридору удалось проехать 18 автомобилям Международного Комитета Красного Креста (МККК). В конце февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

При этом он отметил, что, учитывая пересеченную местность, контролировать невозможно все дороги, потому что всю азербайджанскую армию там не разместишь, но особых надежд армянской стороне на них возлагать не стоит. «На Армении перекрытие этих дорог никак не скажется, а для Нагорного Карабаха это и психологически, и экономически вроде бы последний шанс. Потому что если кому-то нужно будет срочно выехать или что-то срочно доставить, например, решить медицинские вопросы, то остаётся только Лачинский коридор. А это дополнительные формальности и, кроме того, дорога вновь может быть перекрыта. А эти дороги нелегальные, которые, по сути, по территории Азербайджана проложены. Но все эти дороги Азербайджан не может контролировать. Для этого нужно держать большую армию. Но и армяне Карабаха большой надежды на эти дороги не должны возлагать. Надежда только на участие России в обеспечении путей сообщения армянских районов Карабаха и Армении», - резюмовал Гуня.

Военный аналитик Александр Храмчихин предполагает, что перекрытие упомянутых дорог означает уменьшение возможностей для Армении и Нагорного Карабаха. «Потеря любых коммуникаций ослабляет соответствующую сторону. А что касается Армении, то её положение вообще близко к безнадёжному», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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