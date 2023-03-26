Азербайджанские активисты пропустили автомобили Красного Креста в Нагорный Карабах

26 марта 2023, 22:56

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В течение дня по Лачинскому коридору,блокада которого продолжается 105-е сутки, проехало 18 автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. Активисты требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, периодически прекращается подача газа и энергоснабжение. 14 марта власти Нагорного Карабаха объявили о продлении действия талонной системы до 10 апреля.

Сегодня, 26 марта по дороге Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) - Лачын проехало 18 автомобилей МККК. В первой половине дня проехало 7 легковых и 4 грузовых автомобиля, во второй половине дня - еще 7 легковых автомобилей, сообщает Report.

Напомним также, в конце февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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