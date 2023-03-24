Азербайджан обвинил Армению в перевозке военных грузов в Карабах

24 марта 2023, 13:56

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Колонна машин в сопровождении российских миротворцев проехала из Армении в Карабах в обход Лачинского коридора, заявило Минобороны Азербайджана, потребовав прекратить поставки грузов карабахским военным.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Минобороны Азербайджана заявило, что Армения вновь использует гражданские машины для переброски в Карабах солдат и оружия в обход Лачинского коридора. Аналогичное заявление ведомство делало и 11 марта.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сегодня коридор остается заблокированным 103-и сутки.

Сегодня в очередной раз было зафиксировано движение колонны, осуществляющей "незаконные военные перевозки" по грунтовой дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт) - Халфали - Туршсу (армянское название - Лисагор), заявило Минобороны Азербайджана.

"Технические средства наблюдения Вооруженных сил Азербайджана зафиксировали движение одной боевой машины БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, а также трех покрытых тентом КамАЗов и одного КамАЗа с топливным резервуаром, принадлежащих армянам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Создание условий для перевозки военнослужащих, боеприпасов и других средств материально-технического обеспечения "для незаконных армянских формирований, дислоцирующихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана", является нарушением договоренностей со стороны миротворческого контингента, подчеркивается в заявлении.

Армия обороны Нагорного Карабаха — официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

"Подобные случаи должны быть немедленно пресечены. Эти незаконные действия, которые происходят регулярно, свидетельствуют о необходимости создания Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта в конечной точке Лачинской дороги", - отмечается в публикации.

Минобороны России, по состоянию на 13.55 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление Минобороны Азербайджана.

Напомним, 7 марта Минобороны Азербайджана также заявило, что армянская сторона в сопровождении российских миротворцев осуществляет военные перевозки по грунтовой дороге, где 5 марта произошла перестрелка. Минобороны Армении назвало дезинформацией эти сведения.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного.

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