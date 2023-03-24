Лачинский коридор перекрыт 103-и сутки

24 марта 2023, 08:42

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Азербайджанские пикетчики 103-и сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 23 марта коридор оставался заблокированным 102-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент.

Протестующие оставались на месте акции на Лачинской дороге всю ночь и сегодня продолжают пикет 103-и сутки. Они традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Встреча глав МИД России и Армении не повлияла на ситуацию в Лачинском коридоре, констатировал живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян. "Оба министра дежурно зачитали свои тексты о том о сем и все, а слова не дела, единственная дорога для нашего населения по-прежнему закрыта", - написал он 21 марта в блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

20 марта главы МИД России и Армении "подробно обсудили пути урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и в Нагорном Карабахе", сообщил в тот же день МИД России. "Подтвердили важность скорейшего возобновления переговорного процесса по всем направлениям трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, в Нагорном Карабахе на фоне блокады автодороги периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 13 марта карабахские власти продлили действие талонной системы до 10 апреля.

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