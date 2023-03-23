Блокировка Лачинского коридора длится 102-е сутки

23 марта 2023, 09:42

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Жители Азербайджана 102-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 22 марта вновь прекратилась подача газа.

Несмотря на то, что Нагорный Карабах остается заблокированным более трех месяцев, его жители продолжают жить обычной жизнью. Так в Степанакерте недавно открылась выставка, на которой представлены работы карабахского художника Эдмонда Грантовича Петросяна (творческий псевдоним – Дикен), рассказал блогер Давид Симонян. Он опубликовал 21 марта несколько фотографий с выставки в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передало сегодня агентство АПА.

Акция протеста продолжается 102-е сутки, уточнил сегодня Report.az.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Однако жители Азербайджана, которые блокируют трассу, продолжают пропускать только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Нагорного Карабаха в Армению и доставляют гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нагорного Карабаха неоднократно призывали принять меры для разблокировки Лачинского коридора. 24 декабря они вышли на акции протеста и предприняли попытку пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу. Однако российские миротворцы не пропустили их дальше блокпоста и, таким образом, предотвратили встречу жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

Конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора также требуют и жители Армении. Они ранее призывали ООН вмешаться в ситуацию. Кроме того, 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать Лачинский коридор.

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