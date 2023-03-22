Перекрыта подача газа в Нагорный Карабах

22 марта 2023, 10:37

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Азербайджан вновь перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах, который остается в блокаде 101-е сутки, сообщили в Информационном штабе.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. На сегодня коридор остается заблокированным 101-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста, сотрудники которого вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз.

Азербайджанская сторона сегодня в полночь в очередной раз перекрыла поставки газа из Армении в Нагорный Карабах, сообщили в Информационном штабе со ссылкой на ЗАО "Арцахгаз".

"Просим строжайше соблюдать правила использования газа", - цитирует сообщение Информационного штаба агентство "Новости-Армения".

Напомним, в Нагорном Карабахе на фоне блокады автодороги периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 13 марта карабахские власти продлили действие талонной системы до 10 апреля.