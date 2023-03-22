Лачинский коридор остается закрытым 101-е сутки

22 марта 2023, 09:42

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Азербайджанские пикетчики 101-е сутки проводят акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Школьникам и пенсионерам в Степанакерте раздали небольшую гуманитарную помощь, сообщил блогер Давид Симонян.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 21 марта коридор оставался заблокированным сотые сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент.

Акция протеста на Лачинской дороге длилась всю ночь и сегодня продолжается 101-е сутки. Протестующие традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Школьникам в Степанакерте 21 марта выдали гуманитарную помощь, сообщил живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян. "Банка сгущенки, натуральный сок и еще что-то. Кто выдавал - не знаю, не стал ребенка смущать своими вопросами. Пенсионерам тоже раздали гуманитарную помощь, сказали - позвонят и скажут, откуда можно получить, чтобы все было организованно. Мне еще не позвонили, а те, кто получил, пожаловались на неорганизованность и часовые очереди. Может, стоит вспомнить про пионерство и волонтерство и не заставлять людей преклонного возраста часами стоять в очередях, с номерками на руке, а принести каждому на дом?" – написал он в блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Напомним, в Нагорном Карабахе на фоне блокады автодороги периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 13 марта карабахские власти продлили действие талонной системы до 10 апреля.

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