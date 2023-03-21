Блокада Лачинского коридора, фото: https://report.az/ru/karabakh/ekoakciya-na-doroge-hankendi-lachyn-prodolzhaetsya-100-dnej-trebovaniya-ostayutsya-neizmennymi/

21 марта 2023, 08:58

Лачинский коридор остается заблокированным 100-е сутки

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 100-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 14 марта власти Нагорного Карабаха объявили о продлении действия талонной системы до 10 апреля.

Действующий президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вероятно не желает быть участником переговоров с Азербайджаном, считает карабахский блогер Давид Симонян. "Парламент [Нагорного Карабаха] экстренно принял поправку к конституции о выборах президента, которого в условиях военного положения будет избирать не народ, а депутаты парламента. Судя по тому, что инициатива исходила от нашего действующего президента Араика Арутюняна, ему не очень-то хочется принимать участие в переговорном процессе с Баку, вот и ищет себе приемника", – написал Симонян 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, они по-прежнему требуют проведения мониторинга сотрудниками Минприроды Азербайджана месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 100-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колонне российских миротворцев, сообщило агентство АПА.

Напомним, протестующие пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Нагорного Карабаха в Армению и доставляют гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха на акции протеста призвали разблокировать Лачинский коридор. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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Примечание:

"Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору".

Автор: "Кавказский узел"

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