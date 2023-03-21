Азербайджан обвинил Армению в продолжении военных поставок в Карабах

21 марта 2023, 20:46

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Минобороны Азербайджана вновь заявило, что Армения использует гражданские транспортные средства для переброски в Карабах военных и оружия, при этом военный транспорт, вопреки договоренностям, сопровождается российскими миротворцами.

Как писал "Кавказский узел", после боестолкновения в Карабахе 5 марта Баку обвинил Ереван в нарушении договоренностей и потребовал вывести с территории региона войска. 6 марта Минобороны Азербайджана заявило, что российское военное ведомство исказило информацию о случившемся, и потребовало вывести с территории Нагорного Карабаха армянских военных. 7 марта Минобороны заявило, что армянская сторона в сопровождении российских миротворцев осуществляет военные перевозки по грунтовой дороге, где произошла перестрелка. Заявление азербайджанского Минобороны о перевозке в Нагорный Карабах военных грузов и переброске военных из Армении не соответствует действительности, заявило 7 марта министерство обороны Армении.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Власти Нагорного Карабаха обвинили в инциденте азербайджанскую сторону. Минобороны Азербайджана сообщило, что в перестрелке с полицейскими в Нагорном Карабахе погибли двое военных.

Минобороны Азербайджана выпустило новое заявление с сообщением о перевозке военной техники и военнослужащих их Армении в Нагорный Карабаха. "Незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, продолжают осуществлять военные перевозки из Армении, используя альтернативные дороге Шуша - Лачин грунтовые дороги", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, распространенном вечером 21 марта.

"Используя ночное время суток и туманную погоду, незаконные армянские вооруженные формирования перевозят по грунтовой дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. "Кавказского узла") - Халфали - Туршсу (армянское название Лисагор, прим. "Кавказского узла") на боевые позиции живую силу, боеприпасы, мины, а также топливо, воду, продовольствие и другие средства материально-технического обеспечения", подчеркивается в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство также указало, что "армянская сторона использует для военных перевозок и гражданские транспортные средства", и военные машины повышенной проходимости".

Минобороны Азербайджана на своем YouTube-канале представило, как утверждается, видео доказательства использования гражданского транспорта для переброски личного состава и военных грузов в Карабах. Так, на одной из опубликованных сегодня записей, на изгибе дороги стоят не менее трех микроавтобусов, несколько легковых машин, один грузовик с крытым кузовом, вокруг них стоит группа людей. На другом видео в YouTube- канале ведомства БТР с флагом едет по дороге впереди колонны из не менее чем двух грузовых автомобилей.

"Заявляем, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть после этого в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В следующем сообщении Минобороны Азербайджана заявило о сопровождении транспортных средств армянских военных российскими миротворцами. "В очередной раз" замечено сопровождение "подразделениями российского миротворческого контингента машин обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям", - говорится в пресс-релизе Азербайджанского Минобороны.

В частности техническими средствами наблюдения азербайджанской армии было зафиксировано движение в направлении грунтовой дороги Ханкенди - Халфали - Туршсу одной боевой машины БТР-82А российского миротворческому контингента, и трех тентовых автомобилей "Урал" и автомобиля "КамАЗ" с топливным баком, принадлежащих армянским военным, - в общей сложности пяти военных транспортных средств в колонне.

Ведомство заявило о недопустимости "военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента" и указало что такие действия грубо нарушают " положения трехстороннего заявления" (трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года). "Подобные незаконные действия, происходящие регулярно, создают необходимость установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге", - подчеркнуто в сообщении Минобороны Азербайджана.

О необходимости установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге 21 марта заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном, состоявшемся по инициативе американской стороны.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, в ходе телефонного разговора "была обсуждена ситуация вокруг автомобильной дороги Лачин-Ханкенди". Алиев отметил, что с 12 декабря прошлого года по сегодняшний день обеспечен проезд по ней более 4700 транспортных средств российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста, а также лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц. "Поэтому утверждения Армении о том, что дорога заблокирована, являются ложью", подчеркнул Алиев.

"Вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги к Лачинской дороге для осуществления незаконных военных перевозок и ротации личного состава на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана", - продолжил президент.

Алиев особо подчеркнул "необходимость создания пограничного контрольно-пропускного пункта на последней точке Лачинской дороги на армяно-азербайджанской границе". Алиев также довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением в этой стране миссии Европейского Союза и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации.

Вместе с тем, Алиев подтвердил приверженность Азербайджана к мирной повестке дня, и выразил готовность Баку к нормализации отношений с Арменией и скорейшему подписанию мирного договора и сказал, что высоко оценивает усилия США и государственного секретаря Энтони Блинкена в этом направлении.

Блинкен подчеркнул, что США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.

В связи с этим, Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, как это было условлено в феврале в Мюнхене. Они (армянские жители, - прим. "Кавказского узла") были приглашены администрацией президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов, приводятся слова Алиева в заключение пресс-релиза.

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Алиев и Пашинян подтвердили стремление к заключению мирного соглашения. Алиев выступил за открытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Арменией и заявил о несостоятельности Минской группы ОБСЕ. Пашинян высказал обеспокоенность за судьбу Нагорного Карабаха и заявил об определенных опасениях в связи с деятельностью Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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