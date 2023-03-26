Азербайджанские военные эксперты разъяснили выгоды Баку от контроля дорог в Карабахе

26 марта 2023, 16:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанская армия продвинулась по карабахской территории на несколько километров и заняла там позиции, позволяющие контролировать перевозки по грунтовым дорогам севернее Лачинского коридора, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. МИД Нагорного Карабаха потребовал от международного сообщества вмешаться в ситуацию с нарушением линии соприкосновения.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться. Российское Минобороны подтвердило, что азербайджанские военные заняли высоту с отметкой 2054,0 в 2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба и приступили к инженерному оборудованию поста. Ведомство сочло эти действия Азербайджана нарушением трехсторонних соглашений и потребовало прекратить инженерные работы и отвести войска на прежние позиции.

24 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что в очередной раз зафиксировано движение колонны, осуществляющей "незаконные военные перевозки" по грунтовой дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт) - Халфали - Туршсу (армянское название - Лисагор). Аналогичные заявления ведомство делало также 24 марта и 11 марта. Азербайджанское Минобороны заявляло также о необходимости в установке погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана на Лачинской дороге. Такое заявление, в частности, было опубликовано на сайте ведомства 24 марта.

Военные эксперты оценили в несколько километров глубину продвижения армии

Действия азербайджанской армии обусловлены тем, что в 2022 и 2023 годах карабахские военные строили оборонительные сооружения вдоль линии соприкосновения, считает военный эксперт, майор в отставке Адалят Вердиев. "На каждые 10 километров линии соприкосновения они вырыли 15 окопов, второго эшелона обороны нет. Этого для войны недостаточно. За сутки до событий 25 марта я говорил, что азербайджанская армия предотвратит незаконное строительство военных объектов", - сказал Вердиев корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные продвинулись между двумя позициями карабахской армии и заняли высоту 2054,0, которая находится на маршруте Туршсу - Шуша. Там сейчас строится азербайджанский пост, и транспортировка "армянских грузов" по этой дороге теперь невозможна, отметил он.

"Для полного прекращения незаконных перевозок должен быть построен КПП на условной азербайджано-армянской границе, только после этого мы можем говорить о контроле над территорией", - сказал Вердиев.

Точные измерения занятой территории сейчас невозможны, так как доступ гражданских специалистов в зону действия армии невозможен, но предположительно можно оценить продвижение азербайджанской армии в 2-3 километра, добавил эксперт.

Речь может идти о появившейся в ходе операции возможности контроля над двумя грунтовыми дорогами, проложенными севернее Лачинской дороги: Ханкенди-Халфалы-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзалар-Туршсу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

Село Туршсу расположено недалеко от Лачина (армянское название – Бердзор) на Лачинской дороге, отметил он. Можно предположить, что военные колонны с вооружением из Армении доходили по автодороге до Туршсу, а далее по грунтовкам уходили в зону контроля миротворцев, сказал Исазаде.

Азербайджанские военные не перекрыли дорогу, а "взяли под контроль высоту и строят там сооружения, стянув тяжелую военную технику", добавил эксперт.

"Продвинулись от высоты Сарыбаба в сторону Туршсу, к очередной высоте. Расстояние передвижения азербайджанской армии: по земле - сначала вверх, потом вниз в горах, около 10-12 километров. Расстояние по карте (воздушное) - 1,5-1,8 километра", - сказал Азад Исазаде.

Оба эксперта высказали мнение, что, установив огневой контроль над грунтовой дорогой с помощью военного поста на доминирующей высоте, Баку может контролировать перевозки по этим дорогам.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сегодня коридор остается заблокированным 105-е сутки.

Нагорный Карабах отверг версию азербайджанской стороны о перевозках вооружения



Направив армию по территории Нагорного Карабаха в направлении грунтовой дороги Степанакерт-Лисагор, Азербайджан стремится еще больше ужесточить блокаду, перерезав "единственную связь между столицей Степанакертом и рядом сел Шушинского района", заявил МИД Нагорного Карабаха.

"В то же время азербайджанская сторона пытается оправдать свои незаконные действия и провокации сфабрикованными заявлениями, не имеющими ничего общего с реальностью", - цитирует сегодня заявление ведомства "Новости-Армения".

Действия Азербайджана "по сжиманию кольца" вокруг Нагорного Карабаха являются "циничным ответом на решение Международного суда ООН о немедленном разблокировании Лачинского коридора", заявил МИД.

В конце февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

"Необходимо, чтобы международное сообщество заняло единую жесткую позицию, чтобы заставить Азербайджан вернуться в правовое поле и выполнить свои международные обязательства. Международное сообщество и, в частности, Совет безопасности ООН должны предпринять конкретные коллективные шаги, направленные на немедленное открытие Лачинского коридора и сдерживание […] политики Азербайджана", - привело заявление МИД агентство.

Напомним, 5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один получил тяжелое ранение. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.