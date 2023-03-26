Акция протеста в Лачинском коридоре. Стоп-кадр из видео https://apa.az/ru/sotsium/protesty-na-doroge-xankendi-lacin-prodolzayutsya-25-i-den-foto-video-505857

26 марта 2023, 08:09

Лачинский коридор остается заблокированным 105-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 105-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 14 марта власти Нагорного Карабаха объявили о продлении действия талонной системы до 10 апреля.

На фоне дефицита товаров власти Нагорного Карабаха раздали пенсионерам и школьникам продукты, однако за их получением сразу же образовались очереди, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Те, кто получил, пожаловались на неорганизованность и часовые очереди. Может, стоит вспомнить про пионерство и волонтерство и не заставлять людей преклонного возраста часами стоять в очередях, с номерками на руке, а принести каждому на дом?", – написал он 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 105-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колонне российских миротворцев, сообщило агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники Красного Креста вывозят пациентов из Нагорного Карабаха в Армению и доставляют гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нагорного Карабаха 24 декабря 2022 года на акции протеста призвали разблокировать Лачинский коридор. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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Примечание:

"Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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