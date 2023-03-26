Российские миротворцы взяли под контроль высоту близ Лачинского коридора

26 марта 2023, 00:42

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Высота, которую 25 марта заняли азербайджанские войска, находится под контролем российских миротворцев, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило 25 января о том, что грунтовые дороги севернее Лачинского коридора взяты под контроль Азербайджаном, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах оказались безрезультатными. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться.

24 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что в очередной раз зафиксировано движение колонны, осуществляющей "незаконные военные перевозки" по грунтовой дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт) - Халфали - Туршсу (армянское название - Лисагор). Подобные случаи должны быть пресечены, заявило ведомство.Это заявление стало по меньшей мере третьим за неполные две недели. 21 марта Минобороны Азербайджана также заявило, что Армения вновь использует гражданские машины для переброски в Карабах солдат и оружия в обход Лачинского коридора. Аналогичное заявление ведомство делало и 11 марта.

Российские миротворцы взяли под контроль высоту, занятую азербайджанскими войсками, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха. "После позиционного продвижения азербайджанских вооруженных сил к одной из высот, находящейся рядом с дорогой Степанакерт-Гайбалышен-Лисагор, российские миротворцы заняли данную высоту и контролируют ее. В то же время они ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходные позиции",- указано в сообщении от 25 марта в Telegram-канале Инфоштаба.

Подразделения Армии обороны предпринимают "соответствующие шаги" для "предотвращения возможных дальнейших провокаций" со стороны Азербайджана и "для обеспечения безопасного использования данной горной дороги", заявил Инфоштаб.

Армия обороны Нагорного Карабаха — официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Российские миротворцы сообщили 25 марта, что азербайджанские военные в нарушение трехсторонних соглашений заняли высоту, которая расположена в 2,9 километрах северо-восточнее горы Сарыбаба и приступили к инженерному оборудованию поста.

"Командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций. До азербайджанской стороны доведено требование о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей глав государств, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции", - указано в информационном бюллетене российского миротворческого контингента, опубликованном на сайте Минобороны России.

На сайте Минобороны России к 00.30 мск 26 марта не содержится комментариев относительно заявления властей Нагорного Карабаха о взятии миротворцами одной из высот под контроль

Напомним, что ранее Азербайджан взял под контроль несколько стратегических высот. Так, 3 августа 2022 года власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Поводом для этой операции была названа гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. По итогам боевых действий 3 августа азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество, так как эти высоты обеспечивают контроль над стратегически важными дорогами на границе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух (ранее также упоминалась как Бузух), отметив, что эта информация поступила в результате уточнений на местности.

Власти Армении критиковали российских миротворцев за пассивность по поводу блокады Лачинского коридора, которая продолжается с 12 декабря 2022 года. 22 декабря 2022 года на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха, об этом же спустя пять дней он заявил и президенту России Владимиру Путину. В чем причина недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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