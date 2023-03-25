Азербайджанские военные взяли под контроль дороги около Лачинского коридора

25 марта 2023, 17:55

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Грунтовые дороги севернее Лачинского коридора сегодня взяты под контроль Азербайджаном, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах оказались безрезультатными, заявило Минобороны Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта Минобороны Азербайджана сообщило, что в очередной раз зафиксировано движение колонны, осуществляющей "незаконные военные перевозки" по грунтовой дороге Ханкенди (армянское название Степанакерт) - Халфали - Туршсу (армянское название - Лисагор). Подобные случаи должны быть пресечены, заявило ведомство.

Сделанное 24 марта заявление стало по меньшей мере третьим за неполные две недели. 21 марта Минобороны Азербайджана также заявило, что Армения вновь использует гражданские машины для переброски в Карабах солдат и оружия в обход Лачинского коридора. Аналогичное заявление ведомство делало и 11 марта.

Подразделения азербайджанской армии приняли меры для предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Это сделано потому, что, несмотря на многочисленные обращения, "до сих пор не приняты надлежащие меры для предотвращения перевозки боеприпасов и других средств военного назначения", говорится в сообщении на сайте министерства.

За последние несколько дней техническими средствами наблюдения была зафиксирована "интенсификация армянами незаконных строительных и реконструкционных работ на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и пролегающей к северу от этого маршрута дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу". "Эти дороги также используются для обеспечения и снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований", - заявило Минобороны Азербайджана.

Армия обороны Нагорного Карабаха — официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Перевозки из Армении в Карабах солдат, боеприпасов и других средств военного назначения "в последние дни приняли интенсивный характер", особенно ночью и в туманную погоду, пояснило ведомство.

"Незаконными армянскими вооруженными формированиями ведутся работы по прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки, а также по расширению старых троп. В этих целях используется военная, инженерная и специальная техника, а в качестве рабочей силы - лица, проходящие военную службу по контракту, и местные жители", - говорится в публикации.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сегодня коридор остается заблокированным 104-е сутки.

Азербайджанские военные нарушили сегодня линию соприкосновения на участке Шуши – Лисагор и продвинулись по территории Нагорного Карабаха вопреки обязательствам по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, заявил Информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха.

Об этом уведомлено командование российского миротворческого контингента, сообщил инфоштаб. "Власти ожидают от миротворческих сил практических шагов по устранению последствий этого нарушения и предотвращению новых нарушений", - приводит его сообщение News.am.

Заявление об использовании горной дороги для перевозки боеприпасов стало лишь предлогом для действий азербайджанской армии, заявил карабахский инфоштаб. "Власти Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") неоднократно заявляли, что в условиях блокады, начавшейся с 12 декабря, эта горная дорога используется для организации гражданского и срочного сообщения между Степанакертом и четырьмя общинами Шушинского района, которое осуществляется высокими машинами, с учетом очень сложного и опасного рельефа местности. А существование и нормальная деятельность Армии обороны ни для кого не представляет никакой угрозы, так как она предназначена исключительно для самообороны", - цитирует заявление штаба издание.

Минобороны России, по состоянию на 17.53 мск, не прокомментировало эти заявления на своем сайте.

Напомним, 7 марта Минобороны Азербайджана также заявило, что армянская сторона в сопровождении российских миротворцев осуществляет военные перевозки по грунтовой дороге, где 5 марта произошла перестрелка. Минобороны Армении назвало дезинформацией эти сведения.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного.

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