Лачинский коридор заблокирован 104-е сутки

25 марта 2023, 09:22

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Жители Азербайджана 104-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 14 марта стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действий талонной системы до 10 апреля.

Несмотря на усилия властей в Нагорном Карабахе продавцы продолжают спекулировать дефицитным товаром, рассказал блогер Давил Симонян. "Школьникам выдали помощь: банка сгущенки, натуральный сок и еще что-то. Кто выдавал – не знаю, не стал ребенка смущать своими вопросами. Пенсионерам тоже раздали гуманитарную помощь, сказали, позвонят и скажут, откуда можно получить, чтобы все было организованно", – написал он 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, они требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 104-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Армения обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на невыполнение Азербайджаном предписания обеспечить движение по Лачинскому коридору. Невыполнение решений международных судов – это неуважение к международному сообществу, заявил МИД Армении, сообщение которого 24 марта привело ИА "Новости Армения".

На 08.40 мск на сайте МИД Азербайджана нет комментариев относительно заявления армянской стороны.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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