Лачинский коридор заблокирован 109-е сутки

30 марта 2023, 09:20

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Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 109-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 14 марта стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действий талонной системы до 10 апреля.

В Степанакерте из-за дефицита существенно выросли цены на продукты, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "[Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен] Варданян говорил, что нашей "элите" придется туго, но забыл упомянуть, что простому народу придется еще хуже, ведь у них нет накопленных средств, а дороговизна продуктов в Степанакерте такая, что цены просто ужас", – написал Симонян 28 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 109-е сутки, передало сегодня агентство АПА.

Министр иностранных дел (МИД) Канады Мелани Жоли призвала Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. "Мы продолжаем призывать власти Азербайджана открыть Лачинский коридор, мы должны предотвратить обострение гуманитарного кризиса", – привел 29 марта News.am слова Жоли.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но жители Азербайджана, блокирующие трассу, продолжают пропускать по ней только машины миротворцев и Красного Креста.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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