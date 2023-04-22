Минобороны Азербайджана сообщило об армянских минах на месте подрыва военного грузовика

22 апреля 2023, 23:53

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Противотанковые и противопехотные меры, произведенные в 2021 году в Армении, обнаружены вблизи от места подрыва грузовика, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана и потребовало от Армении прекратить "военные провокации".

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что грузовик азербайджанской армии в Шушинском районе подорвался на мине, установленной на проезжей части грунтовой дороги. При взрыве пострадали водитель и руководитель группы, один из военнослужащих, пришедших на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и также получил ранение.

В январе Азербайджан обратился в Международный суд ООН с просьбой ввести обеспечительные меры в отношении Армении, предусматривающие, в числе прочего прекращение минирования территории в Нагорном Карабахе. В своем ходатайстве Азербайджан утверждает, что появились новые доказательства преднамеренной установки мин Арменией "в 2021 году или после этого в гражданских зонах, в которые должны вернуться перемещенные азербайджанцы". 25 марта Минобороны Азербайджана сообщило о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство заявило о взятии под контроль стратегических высот в Лачинском районе. Азербайджанские аналитики отметили, что высоты в Шушинском и Лачинском районах позволяют контролировать все пути сообщения в Карабахе. 21 апреля Минобороны Азербайджана вновь заявило о перевозке Арменией военных грузов в Карабах. Армения и Нагорный Карабах опровергли это заявление.

На территории, где сегодня военный грузовик азербайджанской армии подорвался на мине, обнаружено несколько противотанковых и большое количество противопехотных мин, произведённых в Армении в 2021 году, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Ещё раз заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, незаконные армянские вооружённые формирования должны быть в кратчайшие сроки выведены с азербайджанской территории", - сказано в пресс-релизе.

Военное ведомство на своем сайте опубликовало фотографии взорванного грузовика и обнаруженных на этой территории мин.

МИД Азербайджана также потребовало от Армении прекращения "всех военных провокаций, заявив, что военный грузовик "был умышленно подорван на мине". "Армения должна немедленно прекратить все военные провокации на суверенной территории Азербайджана", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

Минобороны и министерство иностранных дел Армении к 23.50 мск не прокомментировали на своих сайтах и в соцсетях заявление азербайджанских ведомств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 22 апреля коридор оставался заблокированным 132-е сутки. Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге лишь машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

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