Алиев озвучил ультиматум карабахским армянам на фоне блокады

18 апреля 2023, 20:26

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Жители Нагорного Карабаха должны принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, выразил готовность признать азербайджанскую юрисдикцию в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана и экоактивисты блокируют Лачинский коридор. Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирована уже 128 дней. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты АЗС, введены продуктовые талоны. 1 марта представители Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики встретились в штабе российского миротворческого контингента. По версии властей Нагорного Карабаха, переговоры затрагивали вопросы "исключительно гуманитарного характера". Баку, в свою очередь, сообщил, что предметом встречи было "предварительное обсуждение реинтеграции армянских жителей региона". Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Армении и Нагорном Карабахе отметили, что встречи представителей Степанакерта и Баку могут быть эффективными только при международном посредничестве, пока же официальный Азербайджан использует их в пропагандистских целях.

Карабах - внутреннее дело Азербайджана, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", - привел его слова "Коммерсант".

Он добавил, что Армения должна официально признать, что Карабах - это Азербайджан. "Потому что, если она сказала «А», то должна сказать и «Б». Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан", - привело слова Алиева Report.

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Армения, на основе договоренностей достигнутых в Праге и Сочи, готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Сочи с президентом России подтвердили признание территориальной целостности друг друга и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. Не все удалось согласовать, и часть пунктов пришлось изъять из подготовленного ранее текста, сообщил Владимир Путин. Отсутствие упоминаний Нагорного Карабаха в заявлении Алиева, Пашиняна и Путина по итогам переговоров в Сочи стало показательным результатом этой встречи, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - привело слова Пашиняна агентство "Новости Армении".

Премьер-министр уточнил, что "мир возможен", если Армения в своих международных отношениях "не только на сегодня, но и на будущее" зафиксирует, что признает за Арменией "29.8 тыс. кв километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам". Если эта мысль не будет зафиксирована в психологии населения, то никто не позволит Армении развиваться, добавил он

"Никто не свыкнется с той мыслью, что мы развиваемся, усиливаемся для того, чтобы направить эту силу против других, для расширения территорий нашей страны", - приводятся его слова в публикации.

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