Аналитики оценили перспективы переговоров между Баку и Степанакертом

03 марта 2023, 06:34

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Встречи представителей Степанакерта и Баку могут быть эффективными только при международном посредничестве, пока же официальный Азербайджан использует их в пропагандистских целях, заявляя о начале «реинтеграции карабахских армян», заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Армении и Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана и экоактивисты блокируют Лачинский коридор. В результате единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирована уже больше двух месяцев. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты АЗС, введены продуктовые талоны. 27 февраля жители Нагорного Карабаха пожаловались на подорожание продуктов.

Представители Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики 1 марта встретились в штабе российского миротворческого контингента. По версии властей Нагорного Карабаха, переговоры затрагивали вопросы "исключительно гуманитарного характера". Баку, в свою очередь, сообщил, что предметом встречи было "предварительное обсуждение реинтеграции армянских жителей региона".

На трехсторонней встрече с участием российского контингента обсуждались гуманитарные и инфраструктурные вопросы, сообщила пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян.

«Обсуждались, в частности, восстановление бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов по Бердзорскому (Лачинскому) коридору, восстановление подачи электроэнергии из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), вопросы бесперебойной подачи природного газа, а также опасения по поводу работы рудника Кашен», - заявила она. Аванесян назвала встречу «конструктивной» и выразила надежду, что результаты не заставят себя долго ждать.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян после встречи заявил в правительстве, что «какая-либо интеграция с Азербайджаном исключена». «Независимо от трудностей и оказываемого на нас давления, мы останемся приверженными идеям Арцахского движения и не сделаем ни шага назад на пути независимости. (...) Тем не менее, это не означает, что мы будем избегать контактов для решения вопросов инфраструктуры и гуманитарных проблем», - сказал он.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о своем согласии с вариантом раздела переговоров на два трека – армяно-азербайджанские отношения и прямые переговоры между Баку и Степанакертом, напомнила корреспонденту «Кавказского узла» редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян,

«Диалог между Степанакертом и Баку начался в дни пребывания в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова и возникает вопрос, в какой мере можно назвать диалог «прямым», если он происходит при посредничестве российской стороны. Не думаю, что это тот самый диалог, о котором была достигнута договоренность в Праге, а далее в Мюнхене», - отметила Айрумян.

Айрумян считает принципиальным вопросом выбор посредников для непосредственных переговоров между Степанакертом и Баку, указывая, что посредничество может быть не только российским, а международным - с привлечением сопредседателей Минской группы ОБСЕ или инициативы Евросоюза в регионе. От посредника в этих переговорах зависит будущая схема урегулирования конфликта, а российская сторона в своем посредничестве исходит из того, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана, отметила она.

В Баку не упоминают о решении Международного суда ООН в Гааге, который обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях: по словам Айрумян, Москва и Баку заняли позицию, что коридор, если и может открыться, то не по внешнему указанию. «Армянская сторона признала, что у нее нет рычагов воздействия на стороны с требованием исполнить решение. Думаю, этим также обусловлено то, что армянская сторона согласилась на диалог», - считает она.

Отсутствие Еревана и присутствие Москвы в этом диалоге также указывает на то, что от Армении получено "молчаливое согласие". «Это уже не «трехсторонние», а двусторонние переговоры. Баку не упускает возможности преподнести это как свою дипломатическую победу в виде «реинтеграции армян Карабаха», хотя одного формата недостаточно для «реинтеграции». Баку несколько забегает вперед. В заявлении представителя ЕС Тойво Клаара, который приветствовал прямой диалог между Баку и Степанакертом, говорится, что настала пора Баку сделать свой шаг. Что он имеет в виду, сложно сказать – то ли деблокаду Бердзорского коридора, то ли признание субъектности Арцаха», - заключила Наира Айрумян.

Каждая сторона по итогам переговоров попыталась продемонстрировать свои достижения и преувеличить их, полагает карабахский аналитик Давид Карабекян.

"Азербайджанцы, говоря о «реинтеграции» указывают на то, что могут договариваться с нами без Минской группы ОБСЕ и Армении, причем на территории Арцаха, но тут же обстреливают трактора, ведущие сельскохозяйственные работы. Они сохраняют блокаду Бердзорского коридора и пытаются ударить нас нашим же оружием", - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Карабахская сторона настаивает, что вопрос статуса региона или его интеграции в Азербайджан речи не шло, Баку в это же время транслирует Еревану и карабахским армянам идею, что вопроса о статусе региона вовсе нет, рассуждает Карабекян. По его словам, такая же "двойная игра" ведется и в вопросе о руднике Кашен. «Впечатление, что есть какие-то договоренности с «Азерголд», но месторождение не эксплуатируется. Баку трубит о победе, что он мониторит Кашенский рудник, а мы - что не уступили», - отметил Карабекян.

Российская сторона, по словам Карабекяна, пытается сохранить в этой ситуации свои политические позиции в регионе: показывает, что "именно она посадила за стол переговоров армян Карабаха и азербайджанцев", пока представители Евросоюза только обсуждают возможности урегулирования.

«В реальности наша, как их позиция выглядит жалкой. Они, не допуская в зону коридора европейских наблюдателей и жертвуя нами, выступают в роли маргиналов, с которыми цивилизованные страны и сообщества не могут вести диалог. Мы, переставая акцентировать внимание на международно-политическом и правовом аспекте проблемы блокирования коридора и Нагорного Карабаха в целом, имеем статус бессловесного раба Кремля, постоянное унижение, экзистенциальную угрозу и безысходность», - резюмировал Карабекян.

Тезис Баку о так называемой «реинтеграции армян Карабаха» Давид Карабекян назвал пропагандистским, напомнив о геноцидальной политике и армянофобии в официальной риторике азербайджанского руководства. «Излишне комментировать какую-либо возможность интеграции», - добавил он.

Баку широко использует встречу с представителями Нагорного Карабаха в своих пропагандистских целях, отрицая субъектность карабахских армян и заявляя о начале их "реинтеграции" под своей юрисдикцией, констатировал руководитель Степанакертского пресс-клуба Гегам Багдасарян. Заявления властей Нагорного Карабаха о сути переговоров не вызывают сомнений, однако они были сделаны с опозданием, когда официальный Баку уже успел взять информационную инициативу в свои руки и получить положительный отзыв европейских чиновников.

По словам Багдасаряна, исключить подобные манипуляции в будущем могло бы назначение конкретных представителей Нагорного Карабаха с четкой миссией - одного по политическим вопросам, другого - по экономическим. Таким образом обсуждения экономических вопросов не будут представляться, как всеобъемлющие контакты сторон.

"И эти представители не должны быть из числа высокопоставленных чиновников Арцаха, это должны быть чиновники среднего звена. Для сравнения, представитель Азербайджана – депутат Милли меджлиса Рамин Мамедов. Конечно, Баку может не согласиться переговариваться с назначенным нами представителем по политической линии, но нужно учесть, что и для нас данный формат с российским посредничеством не самый лучший. Мы должны стремиться, чтобы политические переговоры проходили под эгидой международных структур, и в этом вопросе должны быть принципиальны и неуступчивы", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Основатель Движения «Мое право» Артур Осипян считает, что Степанакерт должен бойкотировать любые встречи с азербайджанской стороной, пока не обеспечены условия, зафиксированные в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. «Идти на какие-либо переговоры, пока коридор не разблокирован, - значит приклонить голову уже в самом начале переговорного процесса», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

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