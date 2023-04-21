21 апреля 2023, 20:57
Ереван и Степанакерт опровергли заявление Баку о переброске оружия в Нагорный Карабах
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Сообщение военного ведомства Азербайджана о "въезде военной колонны в Нагорный Карабах" не соответствует действительности, сообщили Минобороны Армении и полиция Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что зафиксировано движение военной колонны из Армении в Карабах.
25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство сообщило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты в Лачинском районе около границы с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана 30 марта. Новые занятые высоты в Шушинском и Лачинском районах позволят азербайджанским военным контролировать все пути сообщения в Нагорном Карабахе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.
Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 21 апреля коридор оставался заблокированным 131-е сутки. Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге лишь машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"