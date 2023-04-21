Ереван и Степанакерт опровергли заявление Баку о переброске оружия в Нагорный Карабах

21 апреля 2023, 20:57

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Сообщение военного ведомства Азербайджана о "въезде военной колонны в Нагорный Карабах" не соответствует действительности, сообщили Минобороны Армении и полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что зафиксировано движение военной колонны из Армении в Карабах.

25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство сообщило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты в Лачинском районе около границы с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана 30 марта. Новые занятые высоты в Шушинском и Лачинском районах позволят азербайджанским военным контролировать все пути сообщения в Нагорном Карабахе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Минобороны Армении опровергло сообщение военного ведомства Азербайджана о "въезде военной колонны в Нагорный Карабах". МВД Нагорного Карабаха назвало заявление Баку "очередной дезинформацией" и обвинило Баку в ежедневном обстреле мирных жителей Арцаха.

Заявление Минобороны Азербайджана о въезде военной колонны вооруженных сил Армении в сопровождении российских миротворцев в Нагорный Карабах, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Армении. Армянское военное ведомство назвало также "ложными все утверждения Минобороны Азербайджана о транспортировке личного состава, боеприпасов и военной техники вооруженных сил Армении".

Заявление Минобороны Азербайджана назвало "очередной дезинформацией" и МВД Нагорного Карабаха. "Указанное перемещение является случаем внутренней перевозки грузов в гуманитарных целях, причем снято в более ранний период", - отметила полиция Нагорного Карабаха. К тому же на опубликованном Азербайджаном видео виден водовоз, на котором точно нельзя перевозить оружие, отметило ведомство.

"Азербайджан, введя в заблуждение международную общественность, представляет перевозку гуманитарных грузов и внутренних перемещений как перевозку военной техники и боеприпасов. Одновременно азербайджанские вооруженные силы, нарушая режим прекращения огня, в ежедневном режиме обстреливает мирных жителей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла", останавливая сельхозработы", - говорится в заявлении МВД Нагорного Карабаха.

Ведомство также напомнило, что "единственная межгосударственная дорога из Армении в Арцах закрыта Азербайджаном с 12 декабря 2022 года". Российские миротворцы и Красный Крест осуществляют крайне ограниченное перемещение людей и грузов по этой дороге исключительно в гуманитарных целях.