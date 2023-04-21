Минобороны Азербайджана обвинило Армению в переброске военных в Карабах

21 апреля 2023, 18:20

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Азербайджанские военные зафиксировали сегодня движение военной колонны из Армении в Карабах. Подобные действия противоречат Трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России и создают предпосылки для нарастания напряженности в регионе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство сообщило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты в Лачинском районе около границы с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана 30 марта. Новые занятые высоты в Шушинском и Лачинском районах позволят азербайджанским военным контролировать все пути сообщения в Нагорном Карабахе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Азербайджанские военные зафиксировали сегодня движение колонны из Армении в Карабах с оружием и боеприпасами, сообщило Минобороны Азербайджана. "После того, как подразделениями азербайджанской армии были взяты под контроль грунтовые дороги к северу от Лачинской дороги, предпринимаются попытки переброски живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения из Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, для этой цели используются "новые пути проезда". "Утром 21 апреля техническими средствами было зафиксировано очередное передвижение военной автомобильной техники, перевозившей средства обеспечения на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента", - указано в сообщении.

В пресс-релизе минобороны Азербайджана подчеркивается, что "предпринимаемые Арменией попытки переброски "в Карабах живой силы, боеприпасов, в том числе мин, и определения в этой связи новых путей проезда, наряду с грубым нарушением положений трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года, - прим. "Кавказского узла"), создают предпосылки для роста напряженности в регионе", - указано в сообщении

Минобороны Азербайджана сопроводило сообщение видеозаписью. Как следует из видео, размещенного в YouTube-канале ведомства, по дороге едет бронетранспортер, за которым следуют два грузовых автомобиля.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 21 апреля коридор оставался заблокированным 131-е сутки. Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге лишь машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

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