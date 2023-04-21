Российские миротворцы в Лачинском коридоре. Фото: официальный сайт Минобороны https://mil.ru/

21 апреля 2023, 08:48

Жители Нагорного Карабаха остаются в блокаде 131-е сутки

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Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован 131-е сутки. Из Степанакерта смогли проехать за последние сутки два легковых и четыре грузовых автомобиля Международного комитета Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 20 апреля коридор оставался заблокированным 130-е сутки.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 15 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 317 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов. 19 апреля в медцентры Армении из Степанкерта по Лачинскому коридору были вывезены еще 11 пациентов.

Акция протеста на дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, продолжается 131 день. По Лачинскому коридору беспрепятственно могут проехать только автомобили Международного комитета Красного Креста. Так, из Степанакерта смогли проехать два легковых и четыре грузовых автомобиля, сообщает Report.

В Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, периодически прекращается электроснабжение. Жителям Степанакерта приходится стоять в очередях за фруктами, сообщил 18 апреля живущий там блогер Давид Симонян.

На дефицит овощей и фруктов пожаловались 18 апреля и другие жители Степанакерта. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

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Примечание:

"Представители Красного Креста посетили задержанных в Армении азербайджанских военных", "Армянские аналитики раскритиковали Пашиняна за слова об отводе войск", "14 пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору".

Автор: "Кавказский узел"

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