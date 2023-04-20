Блокада Лачинского коридора продолжается 130-е сутки

20 апреля 2023, 09:34

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Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, остается заблокированным 130-е сутки. На дороге созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей Международного комитета Красного креста, сообщила азербайджанская сторона.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 19 апреля коридор оставался заблокированным 129-е сутки.

Азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 15 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 317 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов. 19 апреля в медцентры Армении из Степанкерта по Лачинскому коридору были вывезены еще 11 пациентов.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 130 дней. Дорога остается заблокированной, но при этом созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей МККК. Так, четыре грузовых и восемь легковых автомобилей, перевозящие жителей Карабаха, беспрепятственно проехали из Ханкенди (армянское название – Степанакерт. – Прим. "Кавказского узла") в направлении Лачина. Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях, пишет сегодня азербайджанское информагентство Report.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. Жителям Степанакерта приходится стоять в очередях за фруктами, сообщил 18 апреля живущий там блогер Давид Симонян.

На дефицит овощей и фруктов пожаловались 18 апреля и другие жители Степанакерта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

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