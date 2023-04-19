Жители Степанакерта пожаловались на нехватку овощей и фруктов

19 апреля 2023, 06:01

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В условиях блокады Лачинского коридора жители Степанакерта вынуждены выстаивать в очередях, чтобы приобрести товары первой необходимости по талонам. Они особо отметили дефицит овощей и фруктов.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста жителями Азербайджана. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев. Он обратил внимание, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Жители Нагорного Карабаха остаются без газоснабжения, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "В Степанакерте по-прежнему сохраняются очереди за фруктами и овощами, и за всякой всячиной. Свет выключают каждый день, хорошо хоть по вечерам больше не отключают, а днем – только настроился и сел за работу, а свет, как назло, тут же выключают", – написал Симонян. 17 апреля в заметке "Смешать и соединить" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

«За все время блокады Красным Крестом и российскими миротворцами было ввезено в Республику Арцах (Нагорный Карабаха) примерно в 12 раз меньше товаров первой необходимости, чем должно было быть без блокады, или 4,174 тонн вместо примерно 45,200 тонн за 128 дней, что составило всего 42 тонны за последние четыре дня», - говорится в бюллетене Инфоштаба правительства Нагорного Карабаха о ситуации с блокадой с 11 по 17 апреля.

В бюллетене также отмечается, что «с самого начала блокады резко сократился, а затем пропал ряд продуктов питания, в частности, почти все виды овощей и фруктов, поскольку они импортировались из Армении. Учитывая нехватку продовольствия, в Арцахе (Нагорном Карабахе) с 20 января действует специальная талонная система, в рамках которой в ограниченном объеме продаются макароны, гречка, рис, сахар, масло, фрукты, овощи, яйца, а также непродовольственные товары: стиральный порошок».

Карабахские власти также отмечают, что "860 хозяйствующих субъектов, 20,1% от общего числа, приостановили свою деятельность в связи с невозможностью работы в условиях блокады, а остальные хозяйствующие субъекты работают в частичном объеме или с государственной поддержкой". "По предварительным оценкам, 10,300 человек, включая случаи временного трудоустройства, поддерживаемые государством, потеряли свою реальную работу и доход из-за блокады и разрушения жизненно важной инфраструктуры, что составляет более 50 процентов работников частного сектора», - говорится в бюллетене.

Также власти Нагорного Карабаха напомнили, что с первых дней блокады регулярно прерывается подача газа и энергоснабжение.

«Ежедневные веерные отключения электричество проводятся по всей республике - три раза по часу в течение дня, поочередно в четырех группах <...> Из-за нагрузки и природных условий, в частности, сильных ветров в последнее время, часто случаются аварийные отключения», - говорится в отчете ЗАО "Арцахэнерго".

Компания предупредила, что «20 апреля с 10:00 до 17:00 во всем Арцахе будет отключена подача электроэнергии», отключение связано с необходимостью ликвидации аварии на ЛЭП 110 кВ «Сарсанг-Степанакерт». В связи с этим президент принял решение перенести рабочий день. «Рабочий день 20 апреля 2023 года перенесен на субботу, 22 апреля 2023 года в связи с тем, что 20 апреля 2023 года с 10:00 до 17:00 часов Республика Арцах будет полностью обесточена», - написал он в соцсети.

Пресс-секретарь правительства Нагорного Карабаха, госминистр Гурген Нерсисян сообщил о проблемах с поставками продовольствия, топлива, медикаментов, а также организацией сельхозработ. «Очевидно, что все проблемы и их решения напрямую связаны с бесперебойной и беспрепятственной связью с республикой Армения, которой в настоящее время не хватает. Примечательно, что даже минимальный продовольственный паек, который доставляется в Арцах (Нагорный Карабах) посредством гуманитарных грузоперевозок, не имеет стабильного процесса, с точки зрения количества и сроков процесс не предсказуем, что в свою очередь создает дополнительные сложности. Например, из-за дополнительных препятствий, созданных Азербайджаном в течение минувшей недели, были большие трудности с перевозкой гуманитарных грузов, и для нужд нашего населения в Арцах (Нагорный Карабах) перевозилось в среднем пять грузовиков с товарами в день. Понятно, что этого недостаточно даже для покрытия насущных потребностей всего населения», - отметил госминистр.

Он дал поручение «несмотря на то, что количество продаваемого товара небольшое, максимально увеличить количество торговых точек, чтобы сократить очереди».

С начала месяца по 16 апреля населению Нагорного Карабаха предоставили талоны на продукты питания первой необходимости и бытовую химию, они действуют до 10 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правительства Нагорного Карабаха.

Он также отметил, что по талонам каждый гражданин может купить по килограмму гречки, риса, макарон, сахарный песок, 900 грамм подсолнечного масла, 10 яиц, четыре килограмма картошки, шесть килограмм других овощей, четыре килограмма фруктов и килограмм стирального порошка.

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла" про проблемы с доступностью овощей и фруктов. Продавщица овощного магазина на улице Камо рассказала, что картофель получили на прошлой неделе, а на днях - фрукты. Что касается цен, то, по ее словам, «сейчас очень строго, цены установлены правительством, часто приходят проверяющие и нарушителя ждут штрафы».

Продавщица овощного ларька на улице С. Давид также сообщила, что цены установлены правительством. Она также рассказала, что люди вынуждены выстраиваться в очередях. «Люди собираются задолго до того, как получили продукцию. Мы не можем заставить их ждать и начинаем сразу продавать. И чтобы досталось всем, мы продаем понемногу – на один-два талона на семью. Надо сказать, что в апреле дефицит на овощи и фрукты острое, чем в марте», - сказала продавщица.

Жительница Степанакерта Лиана посетовала, что «для работающего человека нет времени стоять в очередях». «Многим не удается реализовывать талоны, так как стоять в очередях нет времени. Вечером возвращаешься с работы, а продуктов в магазинах нет. А иногда стоишь в очереди, а тебе уже не достается», - рассказала она.

По словам Лианы, в свободной продаже овощей и фруктов нет. «На прошлой неделе привезли картошку и свеклу с луком. Весь город стоял в очередях с раннего утра. Сегодня в продаже были яблоки и бананы - и опять очереди, и опять не всем досталось, хотя везде продавали строго по талонам. То, что блокада, и потому дефицит овощей и фруктов, мы это прекрасно понимаем. Но почему ничего не делается, чтобы урегулировать ситуацию с очередями», - возмутилась женщина.\

Анна Карапетян с сожалением заметила, что «ежедневно у меня в голове с самого утра тревога, что опять не смогу купить овощей или фруктов».

«День начинается с того, чтобы обзвонить знакомых, узнать, поступили ли в продажу овощи или фрукты. У меня маленькие дети и для них очень важно, чтобы в рационе были фрукты. И в очередях я готова стоять, лишь бы чаще привозили», - сказала женщина.

Она отметила, что «то, что продают по талонам, действительно недорого». «Все, что продают по талонам, не сильно подорожали. Про другие продукты питания сказать ничего не могу, так как их просто нет в продаже. Ситуация с овощами и фруктами очень сложная – привозят мало, продают в ограниченном количестве, стоя в очередях, нет надежды, что тебе достанется», - поделилась Карапетян.

Она также прокомментировала проблемы с подачей газа и электричества. «Условия невыносимые, особенно для семьи, где есть маленькие дети и старые люди», - сказала она.

56-летний Виталий Г. отметил, что «проблема безработицы среди мужского населения становиться более чем острой».

«Стройки и другие предприятия прекратили работу, так как нет материалов, нехватка электричества. Многие мужчины, как я, стали заниматься частными перевозками, но отключение газа и эту работу сделало невозможной. Можно получить бензин – по пять литров на 10-15 дней. Сейчас многие мужчины думают заняться сельским хозяйством. Но это если ты живешь в селе. А городские с ужасом думают, что будет, когда сбережения закончатся», - заметил мужчина.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля карабахские женщины призвали мировых лидеров обеспечить деблокаду региона. 10 апреля на их обращение отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором и прилагает усилия для решения этой проблемы.

Ранее, 24 декабря 2022 года, на фоне безуспешных попыток властей добиться разблокировки Лачинского коридора жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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