11 пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

19 апреля 2023, 12:55

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В медцентры Армении вывезены из Степанкерта по Лачинскому коридору еще 11 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 15 апреля, с начала блокировки Лачинского коридора в медцентры Армении были вывезены 317 пациентов, нуждающихся в помощи врачей-специалистов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается заблокированным 129-е сутки.

Сегодня при посредничестве МККК 11 больных с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы были перевезены из Степанакерта в специализированные медцентры Армении, сообщает News.am.

В то же время 10 пациентов, ранее направленных на лечение в Армению, вместе с сопровождающими вернулисъ в Нагорный Карабах.

В медучреждениях Минздрава Нагорного Карабаха по-прежнему не проводятся плановые операции. В отделении неонатологии и реанимации медобъединения «Аревик» находятся четыре ребенка, в реанимационном отделении ЗАО «Республиканский медицинский Центр» - шесть пациентов, из них двое в крайне тяжелом состоянии, информирует агентство.

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