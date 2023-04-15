12 пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

15 апреля 2023, 12:55

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В медцентры Армении сегодня вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору еще 12 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов. Из-за блокады коридора 1080 жителей Нагорного Карабаха лишены возможности прооперироваться в местных больницах, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пикетчики пропускают по Лачинской дороге (армянское название Лачина - Бердзор) машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению. Так, 8 апреля в медцентры Армении были вывезены 14 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 125-е сутки.

Сегодня миссия МККК сопроводила из Степанакерта в Армению 12 больных для продолжения лечения, а ранее, 11 апреля, - 15 пациентов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель информационного отдела миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

"За все время блокады, начиная с 19 декабря, при посредничестве и сопровождении Красного Креста в Армению были перевезены 317 больных", - сказала она.

В Армению в основном вывозятся больные с онкологическими заболеваниями и с патологиями, требующими срочного хирургического вмешательства, пояснила сотрудница пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

"Все больные перевозятся в различные специализированные медицинские центры в Армении, в рамках государственного заказа на лечение", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Плановые операции во всех медучреждениях Минздрава по-прежнему отменены из-за блокады "с целью экономии медицинских препаратов и средств для экстренных случаев", добавила представитель ведомства.

"На сегодня трое детей находятся в отделении неонатологии и реанимации медцентра «Аревик». В реанимационном отделении ЗАО «Республиканский медицинский Центр» находятся шесть пациентов, трое из них - в крайне тяжелом состоянии", - сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава.

Из-за блокады и прекращения плановых операций в больницах 1080 жителей Нагорного Карабаха лишены возможности прооперироваться в подведомственных Минздраву медучреждениях, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель информационного штаба при правительстве Нагорного Карабаха.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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