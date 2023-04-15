Участники блокады Лачинского коридора. Стоп-кадр видео https://apa.az/ru/sotsium/akciya-na-doroge-lacin-xankendi-prodolzaetsya-uze-56-i-den-foto-video-509619

15 апреля 2023, 09:27

Лачинский коридор заблокирован 125-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана 125-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 13 апреля омбудсмен призвал международное сообщество защитить права карабахцев.

Длительная блокировка Лачинского коридора не дала ожидаемого результата, считает карабахский блогер Давид Симонян. "Цель Азербайджана – сыграть на гневе армянского народа и пробить сквозь Армению Зангезурский коридор, ведь блокада Нагорного Карабаха, длящаяся уже больше трех месяцев, не принесла ожидаемого успеха", – написал он 13 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 125-е сутки, передало сегодня агентство АПА.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору восьми легковым и одной грузовой машине Красного Креста, сообщил сегодня Report.az.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но жители Азербайджана, блокирующие трассу, продолжают пропускать по ней только машины миротворцев и Красного Креста.

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Примечание:

"Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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