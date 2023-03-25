Жители Нагорного Карабаха пожаловались на сложности с покупкой продуктов

25 марта 2023, 20:57

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Власти Нагорного Карабаха начали выдавать гуманитарную помощь пенсионерам и школьникам. Но овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты. В первый же день за ними выстроились очереди. 18 февраля началась выдача новых талонов на расширенный перечень товаров, в том числе на овощи, фрукты и стиральный порошок. 5 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение ввести регулирование цен на товары. Правительство Нагорного Карабаха 10 марта приняло решение регулировать цены на овощи и фрукты, которые продаются без талонов.

Несмотря на усилия властей в Нагорном Карабахе продавцы продолжают спекулировать дефицитным товаром, рассказал блогер Давил Симонян. "Школьникам выдали помощь: банка сгущенки, натуральный сок и еще что-то. Кто выдавал – не знаю, не стал ребенка смущать своими вопросами. Пенсионерам тоже раздали гуманитарную помощь, сказали, позвонят и скажут, откуда можно получить, чтобы все было организованно", – написал он 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Программа поддержки школьников - выдачи продуктов питания - реализуется некоммерческой организацией "Мы едины" через российских миротворцев в сотрудничестве мэрией Степанакерта и районными администрациями, сообщило Минобразования Нагорного Карабаха на своем сайте.

"Программа состоит из нескольких этапов. Программой будут пользоваться все школьники Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). В каждый этап будут включены школьники определенных групп. На данный момент в программе участвуют дети из малообеспеченных и многодетных семей, вынужденные переселенцы, дети погибших военнослужащих и сироты, а также отличники", - говорится на сайте министерства. Каждый ребенок может получить помощь только в рамках одного этапа программы, пояснили в ведомстве.

Реализация программы началась с начала текущей недели, первым населенным пунктом, где выдается помощь, стал Степанакерт, добавили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве.

За три дня, с 21 по 23 марта, помощь выдавалась в 12 школах Степанакерта, сообщил Telegram-канал Peacekeeper, который освещает деятельность российских миротворцев."Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с волонтерами многонационального проекта "Мы едины" с 21 по 23 марта провели три совместных гуманитарных акции, посетив 12 школ города Степанакерта. Было передано более 2600 продуктовых наборов семьям, оказавшимся в трудной социальной ситуации, и 220 наборов сотрудникам школы искусств и различным общественным организациям", - указано в сообщении от 24 марта.

Со второй половины марта, жителям, которые входят в социально незащищенные категории, получают в Степанакерте и в районных населенных пунктах, предоставляется гуманитарная помощь в виде продуктов питания и бытовой химии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве социального развития и миграции Нагорного Карабаха. "Гуманитарная помощь оказывается всем гражданам, получающим пенсии по старости, в том числе перемещенным в результате войны 2020 года пенсионерам, проживающим в Арцахе. Далее помощь планируется выдать инвалидам, родным погибших. В Степанакерте помощь оказывается в школах №№ 2, 5, 6 и 9, а также в здании драматического театра имени Ваграма Папазяна", - рассказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что пенсионеров уведомляют о дате и времени выдачи гуманитарной помощи по телефону. "За день сотрудники министерства звонят конкретному пенсионеру, и просят в такой-то день подойти по месту регистрации, для получения помощи".

В Нагорном Карабахе проживает до 20 тысяч пенсионеров и более 9 тысяч инвалидов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правительстве Нагорного Карабаха.

С 14 марта, по поручению государственного министра Нагорного Карабаха, до 10 апреля продлены сроки действия талонов на овощи и фрукты, которые действовали до 22 марта "из-за проблем с поставками фруктов и овощей в условиях блокады", отметили в Комитете по жилищным вопросам Нагорного Карабаха.

В Комиссии по регулированию государственных услуг и экономической конкуренции проинформировали, что с 13 марта начались контрольные наблюдения за ценами розничной продажи товаров, как Степанакерте, так и в районах. Цены установлены правительством. Сотрудники Комиссии по регулированию государственных услуг и экономической конкуренции, Комитета государственных доходов и Управления государственных инспекций будут периодически посещать торговые точки, и фиксировать цены на товары. Нарушение хозяйствующими субъектами особого порядка оборота и реализации товаров влечет за собой административную ответственность, за которую налагается штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 драмов (от 1287 до до 2575 долларов США).

Пенсионерка Араксия Айрапетян рассказала, что она и мужполучили помощь в виде продуктов питания - крупы, сахар, масло, фасоль, тушенка, консервированные изделия, а из бытовой химии – стиральный порошок. "Нам позвонили из министерства, сказали, чтобы мы пришли получать помощь в здании школы в нашем квартале. Мы с мужем пошли. Очередь была небольшая – несколько пенсионеров. Нас позвали, мы получили, и на машине приехали домой. Содержимым пакета осталась довольна. Вместе с продуктами, которые выдают по талонам, опасения пенсионеров на месяц ушли на второй план", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что очереди были большие только в первые дни, "потому что люди не верили, что надо приходить по звонку". "Когда услышали, что дают помощь, многие пенсионеры из нашего дома собрались и пошли в ближайшую школу. И оказалось, что таких групп много. Нам долго объясняли, что надо ждать звонка, но многие не верили, и продолжали настаивать, чтоб им выдали помощь. В итоге, даже устроили небольшую неразбериху, создали неудобства основной очереди, и с ни чем вернулись по своим домам ждать звонка. Вот у нас была такая история. Про очереди в других местах ничего сказать не могу. Но сейчас говорят, что очередей больших уже нет. Вот я с мужем, и наши несколько соседей, спокойно получили помощь по списку", - рассказала Айрапетян.

Мать школьника Мариетта Григорян "недовольна, что в школах выдают помощь только некоторым детям". "В классе моего сына помощь получили несколько детей. Но я считаю, что сейчас всем трудно, если помогают, то надо помогать всем детям", - сказала женщина.

Зарине Мкртчян не смогла купить по талонам овощи и фрукты. "Нам нужен картофель и морковь. Но их в продаже нет. Зато есть помидоры, огурцы, брокколи, и в несколько раз дороже, чем было до блокады. Говорят, что будет, но когда -непонятно. Из фруктов мы хотим яблоки. Но опять в магазинах нет фруктов по талонам, а те фрукты, что продают, очень дорого и продают без талонов. Одним словам, магазины предпочитают продавать не по талонам, но дорого. А то, что правительство должно выдавать им для продажи по талонам, этих овощей и фруктов нет. Два часа простояла в очереди, чтоб купить детям по два банана, потому, что их привозят очень редко, по талонам не выдают, и стоят относительно дешевле, чем другие фрукты", - рассказала девушка.

Она добавила, что "во всех магазинах одни и те же цены, и правительство действительно установило контроль цен"."Но учитывая, что уже несколько месяцев люди не работают, лишены дохода, а все, что продается, подорожало в несколько раз, нельзя хвастаться, что установили контроль над ценами. Я и все мое окружение уже понимаем, что если блокада затянется, а цены на продукты питания останутся такими же, или еще подорожают, то у людей быстро закончатся все сбережения. Социально необеспеченных семей станет намного больше – без денег и работы, и этого я больше всего боюсь и ожидаю. Те продукты – макароны, гречка, сахарный песок, масло – я купила по талонам, и по прежней цене они свободно лежат в магазинах. Но я хочу также свободно, по талонам покупать овощи и фрукты, и по доступным ценам", - заметила Мкртчян.

Напомним, с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Сегодня блокада продолжается 104-й день. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа.

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