Лачинский коридор. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

22 апреля 2023, 08:31

Лачинский коридор заблокирован 132-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 132-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Эта дорога является единственной, которая связывает с внешним миром Нагорный Карабах. В результате его жители столкнулись в дефицитом лекарств, также в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степянян призвал международное сообщество защитить права карабахцев.

В магазинах Степанакерта сохраняются очереди, рассказал карабахский блогер Давид Степанян. "Один килограмм бананов и один килограмм яблок по талонам – таков сегодняшний "улов" степанакертцев. Правда, приходится постоять немного в очереди, но это уже стало привычным для нас", – написал он 18 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 132-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Из-за длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе усиливается угроза гуманитарной катастрофы, отметил председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. "Я обеспокоен по двум пунктам. Во-первых, это гуманитарная помощь, которая должна доставляться ​​в Нагорный через Лачинский коридор, который заблокирован. Соединенным Штатам необходимо приложить больше усилий, чтобы Лачинский коридор был открыт", – привел 21 апреля на своем сайте телеканал A1plus слова Менендеса.

Что касается второго пункта, то мнению Менендеса, США должны ограничить поставку Азербайджану военной помощи из-за несоблюдения международных договоренностей.

Отметим, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но несмотря на это жители Азербайджана продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте".

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 апреля 2023, 07:36

  • Сельчане в Дагестане пожаловались Путину на изъятие пастбищных земель

    Жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения.

22 апреля 2023, 06:37

22 апреля 2023, 05:42

22 апреля 2023, 04:43

  • Дело Сергея Сидаша направлено на новое рассмотрение

    Кассационный суд направил дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, приговоренного к условному сроку по делу о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена", на новое рассмотрение.

22 апреля 2023, 03:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи