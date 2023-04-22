Лачинский коридор заблокирован 132-е сутки

22 апреля 2023, 08:31

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 132-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Эта дорога является единственной, которая связывает с внешним миром Нагорный Карабах. В результате его жители столкнулись в дефицитом лекарств, также в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степянян призвал международное сообщество защитить права карабахцев.

В магазинах Степанакерта сохраняются очереди, рассказал карабахский блогер Давид Степанян. "Один килограмм бананов и один килограмм яблок по талонам – таков сегодняшний "улов" степанакертцев. Правда, приходится постоять немного в очереди, но это уже стало привычным для нас", – написал он 18 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 132-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Из-за длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе усиливается угроза гуманитарной катастрофы, отметил председатель комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес. "Я обеспокоен по двум пунктам. Во-первых, это гуманитарная помощь, которая должна доставляться ​​в Нагорный через Лачинский коридор, который заблокирован. Соединенным Штатам необходимо приложить больше усилий, чтобы Лачинский коридор был открыт", – привел 21 апреля на своем сайте телеканал A1plus слова Менендеса.

Что касается второго пункта, то мнению Менендеса, США должны ограничить поставку Азербайджану военной помощи из-за несоблюдения международных договоренностей.

Отметим, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но несмотря на это жители Азербайджана продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста.

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