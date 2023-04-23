Лачинский коридор остается заблокированным 133-е сутки

23 апреля 2023, 08:29

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 133-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана проводят акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирована. Жители Нагорного Карабаха в результате столкнулись в дефицитом лекарств, также в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 10 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором, 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степянян призвал международное сообщество защитить права карабахцев.

Степанакертцам приходится долго стоять в очередях, чтобы купить по талонам продукты в магазинах, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Килограмм бананов и килограмм яблок по талонам – таков сегодняшний "улов" степанакертцев. Правда, приходится постоять немного в очереди, но это уже стало привычным для нас", – написал он 18 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 133-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Отметим, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но несмотря на это жители Азербайджана продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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