Ереван обратился в Международный суд из-за КПП в Лачинском коридоре

26 апреля 2023, 15:03

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Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой азербайджанского пункта пропуска на въезде в Лачинский коридор. Госпогранслужба Азербайджана обнародовала видео торжественной церемонии открытия КПП.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан объявил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, пообещав обеспечить проезд через него мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. Власти Армении анонсировали новое обращение в Международный суд в связи с установкой КПП.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Решение было принято по обращению Армении, которая 29 декабря 2022 года попросила суд применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Однако коридор остался перекрытым.

Армения сегодня обратилась в Международный суд ООН в связи с установкой азербайджанского КПП на мосту через реку Хакари, сообщил Офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

"Данный шаг Азербайджана является нарушением решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, и об этом Армения подчеркнула в письме в Гаагу", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

МИД Азербайджана, по состоянию на 14.51 мск, не прокомментировал на своем сайте обращение Армении в суд ООН. При этом Госпогранслужба Азербайджана опубликовала видео с церемонии торжественного открытия нового пропускного пункта, сообщает сегодня Turan.

На видео, опубликованном сегодня в YouTube-канале погранслужбы, показана церемония построения пограничников и поднятия флага Азербайджана.

Напомним, после решения Международного суда, принятого 22 февраля, МИД Азербайджана заявил, что власти страны не планируют беспрекословно выполнять это решение. Согласно решению суда, Азербайджан должен задействовать "все зависящие от него возможности, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по всей протяженности Лачинского коридора". Но на Лачинской дороге проводят пикет активисты гражданского общества, а правительство уважает волю и право экологических активистов и не может влиять на законное волеизъявление граждан, пояснил тогда "Кавказскому узлу" представитель МИД Азербайджана. "В решении Гаагского суда нет определения сроков исполнения", - добавил он.

Говоря о возможных санкциях в отношении Баку за неисполнение решения суда, глава азербайджанского Исследовательского центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу предположил в феврале, что в Лачинский коридор могут быть введены международные миротворческие силы, а против руководителей Азербайджана введут экономические санкции. В свою очередь председатель азербайджанской Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов не увидел поводов для беспокойства из-за решения суда в Гааге. "В этом ничего плохого для Азербайджана нет. Было бы плохо, если бы нас обязали пропускать [по Лачинскому коридору] наркотики, цветные металлы из рудников и оружие", - сказал он ранее "Кавказскому узлу".

Азербайджанские пикетчики с 12 декабря 2022 года блокируют автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор). Они требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 136-е сутки.

После того, как на въезде в Лачинский коридор был установлен КПП, жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих четырех сел были лишены связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

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