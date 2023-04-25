Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП в Лачинском коридоре

25 апреля 2023, 00:23

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Власти Армении должны как можно активнее бороться на международном уровне против установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, заявил политолог Степан Григорян, комментируя решение подать иск в Международный суд ООН.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны, при этом пообещали гарантировать проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. МИД Армении отметил, что установка КПП стала нарушением ранее взятых обязательств Азербайджана и призвал Россию выполнить свое обязательство по пункту 6 трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из зоны безопасности Лачинского коридора. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, отчитавшись о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Армения обратится в Международный суд в связи с установлением Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Армений и внешним миром, сообщила 24 апреля пресс-служба Офиса представителя Армении по международным правовым вопросам.

"Это последнее действие, которое касается установки КПП, - уж слишком вопиющее нарушение. Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых "экоактивистов", что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда", - привело слова представителя Армении по международным правовым вопросам агентство "Спутник Армения".

МИД Армении на этот раз очень четко обозначило виновников очередного нарушения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по Карабаху установлением КПП. Виновницей этой ситуации ведомство указало Россию, призвав ее "наконец, выполнить свои обязательства", однако этим действия Армении не должны заканчиваться, после этого должны последовать и другие шаги, в том числе, обращение в ОБСЕ и Совбез ООН, подчеркнул политолог Степан Григорян.

Григорян считает необходимым вынести вопрос на международный уровень, хоть и уверен, что Россия в Совбезе ООН наложит вето, как в предыдущие обсуждения вопросов по Нагорному Карабаху. "И сейчас Россия наложит вето, но поднимется шум на международном уровне, что в какой-то мере, на какой-то срок сыграет сдерживающую роль", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, Россия - не посредник в вопросе Нагорного Карабаха. "Россия активно способствует действиям Баку. Это должна для себя зафиксировать армянская политическая элита, в противном случае мы не сможем двинуться вперед", - отметил Григорян.

Он предположил, что цель Азербайджана - осуществить этнические чистки в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 апреля заявил, что жители Нагорного Карабаха должны стать гражданами Азербайджана или покинуть свои дома. "Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания", — сказал он.

Расценивать действия Азербайджана, в том числе, установление КПП в Бердзорском (Лачинском) коридоре, как этническую чистку, "слишком мягкая оценка", полагает этнограф Грануш Харатян. С учетом этого она считает, что нет смысла предъявлять требования Азербайджану. "Как мы можем требовать, чтобы он изменил свою политику, которая не имеет никакого отношения к правам человека, к гуманизму".

Установка КПП в Лачинском коридоре скажется на ситуации в регионе, отметил глава МИД стран Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы обсудили одностороннее решение Азербайджана установить пункт пропуска в Лачинском коридоре, которое идет вразрез с нашим призывом сократить напряженность", - привело его слова ТАСС. Боррель подчеркнул, что ЕС готов помогать Армении и Азербайджану в урегулировании ситуации в регионе.