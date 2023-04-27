Политологи в Баку назвали основания установки пограничного пункта на Лачинской дороге

27 апреля 2023, 01:34

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Установка азербайджанского пограничного-пропускного пункта в начале Лачинской дороги соответствует нормам международного права и трехсторонним договоренностям, а также не противоречит решению Международного суда ООН по Лачинскому коридору, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан объявил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор, пообещав обеспечить проезд через него мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. Армения в связи с этим обратилась в Международный суд ООН.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Решение было принято по обращению Армении, которая попросила суд применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, однако коридор остался перекрытым. МИД Азербайджана заявил, что власти страны не планируют беспрекословно выполнять это решение.

Пропускной пункт, оборудованный азербайджанской стороной на мосту через реку Хакари, является не просто местом досмотра, а полноценным погранично-пропускным пунктом (ППП), заявил корреспонденту «Кавказского узла» директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Объект установлен на межгосударственной границе, которую должны охранять пограничники, поэтому в перспективе следует ожидать создания там же пункта таможенного контроля.

По словам Алиева, действия азербайджанской стороны соответствуют нормам международного права и Трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. В зону ответственности российских миротворцев в Лачинском коридоре азербайджанские силовики, по его мнению, не вторглись.

«Речь идет об установлении пропускного пункта на границе Азербайджана и Армении, то есть в самой начальной точке Лачинской дороги. Сама дорога остается под контролем российских миротворцев и движение согласуется с ними. При этом, как было подчеркнуто в заявлении МИД Азербайджана, пропуск через пограничный пункт транспортных средств будет осуществляться во взаимодействии с российскими миротворцами», - сказал Мехман Алиев.

Аналитик также обратил внимание на пункт 6 Трехстороннего заявления, согласно которому Азербайджан «гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

«Он подразумевает не только безопасность передвигающихся по коридору, но и цели его использования. То есть недопустимы перевозки грузов, которые могут представлять угрозу также азербайджанской стороне. В течение двух с половиной лет по коридору не раз перевозились военные грузы, личный состав для армянских вооруженных формирований в Карабахе, мины, о чем неоднократно было заявлено официальными органами Азербайджана. Это подкреплялось фото-, видео- материальными доказательствами, и частности извлечением мин производства Армении 2021 года, то есть после подписания трехстороннего заявления», - сказал Алиев.

Он отметил, Азербайджан и впредь обязуется гарантировать безопасность проезда по Лачинской дороге, просто теперь это будет происходить упорядоченным образом. Установка погранично-пропускного пункта не противоречит решению Международного суда ООН по Лачинскому коридору.

«В медиа несколько вольно было интерпретировано постановление суда: утверждалось, что Международный суд «обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях». На самом деле Азербайджану предписано «принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях». Изначально, когда началась акция протеста на дороге близ города Шуша, было заявлено, что для гражданских перевозок транспорт будет пропускаться. И это соблюдается, по крайней мере для машин миротворцев и Красного Креста помех нет. Другое дело, что дорога была закрыта также со стороны Армении и со стороны Ханкенди (армянское название Степанакерт – прим. «Кавказского узла»). По обе стороны от места акции стоят блокпосты российских миротворцев. Ответственность за передвижение по Лачинской дороге на миротворцах, если они или армянские силовики не пропускают транспортные средства армянских жителей, то Азербайджан тут не при чем», - сказал Алиев.

Объект в начале Лачинской дороги теперь официально называется "пограничный пропускной пункт, отметил 26 апреля автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Азербайджанские пограничники построили свой ППП и подняли флаг буквально на расстоянии нескольких метров от крупного российского пункта РМК, на границе в Лачине", - написал он.

Установку пропускного пункта он назвал условием для выполнения решения Международного суда азербайджанской стороной, отметив, что только с его появлением Баку берет на себя ответственность за проезд транспортных средств и людей.

«Армянские жители Карабаха беспрепятственно смогут пересекать границу в обоих направлениях. Ограничения очевидно коснутся перевозки военных грузов и личного состава, а также вывоза из Карабаха сырья, добываемого из недр, которые являются собственностью азербайджанского государства. Въезд в Азербайджан граждан других государств будет регламентироваться международными правовыми нормами. Гражданам государств, с которыми у Азербайджана визовый режим, очевидно, нужно будет получать визы», - сказал Алиев.

Аналитик обратил внимание, что между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений и вопросы взаимных посещений гражданами двух стран не регламентированы.

«Формально Азербайджана и Армения члены СНГ, где действует безвизовый режим, однако некоторые страны СНГ, к примеру Туркменистан, ввели визы для граждан отдельных стран Содружества. С Арменией этот вопрос может быть отрегулирован в рамках предполагаемого мирного договора, переговоры по которому ведутся сторонами. До подписания мирного договора могут быть введены временные правила, когда граждане Армении могут посещать армянонаселенную часть Карабаха, к примеру в гуманитарных целях или других особых случаях», - полагает директор Turan.

Азербайджанский политолог Насими Мамедли также уверен, что установка пропускного пункта в начале Лачинской дороги не противоречит решению Международного суда ООН.

«Азербайджан обустраивает свою границу и вправе устанавливать пограничные объекты на своей суверенной территории так, как считает нужным. С другой стороны, МИД Азербайджан заявил, что пропуск через границу будут упорядоченным и транспарентным, значит ни о никакой блокировке речи не может быть. То есть Азербайджан делает все зависящее от него для выполнения решения Международного суда ООН. Дополнительной гарантией безопасности для проезда армянских жителей является готовность Баку взаимодействовать с миротворцами и их физическое присутствие на погранично-пропускном пункте. Это как раз соответствуют и пункту Трехстороннего заявления о гарантировании Баку безопасности движения по Лачинской дороге», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог отметил, что Армения со своей стороны не выполнила предусмотренные Трехсторонним заявлением обязательства по обеспечению «беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов» из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику и обратно.

«Азербайджан изначально предлагал коридор в Нахичевань через Армению с таким же режимом, какой действует в Лачинском коридоре, то есть со свободным передвижением, однако Ереван стал уклоняться от открытия коридора. Более того, Армения продолжала поставки вооружений в Карабаха, не обеспечила полного вывода из региона армянских военных сил. В этой ситуации Азербайджан вынужден был установить ППП и взять под контроль перевозки грузов через границу с целью пресечь военные поставки и вывоз руды, извлекаемой из недр страны», - сказал Мамедли.

Член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли также считает правомерными действия Азербайджана по оборудованию пограничного пункта.

«Действия Азербайджана не противоречат Трехстороннему заявлению, в нем ничего не сказано про то, что права Азербайджана на оборудование своих границ где-то ограничиваются. Даже по принципам англо-саксонского права то, что не ограничивается законом, разрешается. С другой стороны, Трехстороннее заявление - этого всего лишь лаконичный документ, регламентирующий прекращение военных действий с целью создания условий для подписания политического мирного соглашения. Трехстороннее заявление не является международным соглашением, оно не ратифицировано парламентами, не имеет силу закона. Апелляция к Международному суду ООН также неуместна, он не может запретить государству-члену организации охранять и обустраивать свои границы. Любое государства вправе проверять грузы и людей, пересекающих его границы. Что касается безопасности перевозок: у тех, кто будет пересекать границу следуя правилам азербайджанского государства проблем не будет, тем более, что на нынешнем этапе азербайджанские пограничники будут взаимодействовать с российские миротворцами», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, азербайджанская сторона обеспечивает на указанном участке надежную охрану границы. «Там по сути создается не только ППП, но и оборудуется полноценная пограничная застава. На посту поднят государственный флаг Азербайджана. Мост построен азербайджанской стороной при прокладке нового маршрута Лачинской дороги. Сейчас, судя по фото и видео, распространенным в СМИ, на одной стороне моста находится азербайджанский пропускной пункт, на другом стоят российские военные, по крайней мере там видны только российские флаги. Расстояние между началом и концом моста, надо полагать, считается нейтральной территорией, как принято в международной практике», - пояснил Джафарли.

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