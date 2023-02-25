Бакинские аналитики поспорили о последствиях неисполнения Азербайджаном решения суда ООН

25 февраля 2023, 13:10

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Власти Азербайджана не планируют беспрекословно выполнять решение Международного суда ООН по Лачинскому коридору, заявил МИД Азербайджана. Неисполнение решения суда может привести к санкциям в отношении Баку, указал глава Исследовательского центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу. Позиция Баку по вопросу Лачинского коридора вынудит власти Армении пересмотреть свои требования, возразили председатель Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов и политолог Фархад Мамедов.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2022 года Армения попросила Международный суд ООН применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. 22 февраля суд в Гааге обязал Баку обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору, однако не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о восстановлении подачи газа в Нагорный Карабах.

Возможный отказ Баку выполнять решение Международного суда ООН грозит Азербайджану серьезными политическими последствиями вплоть до международной изоляции, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты.

МИД Азербайджана упрекнул Армению в искажении смысла решения суда

Азербайджан не собирается беспрекословно выполнять промежуточное решение Международного суда, заявил МИД Азербайджана в ответе на запрос корреспондента "Кавказского узла". "Гарантия безопасности движения на Лачинской дороге со стороны Азербайджана не должна восприниматься как возможность злоупотребления дорогой, и азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не допустит этого", - говорится в заявлении МИД.

Министерство указало на искажение сути решения суда со стороны официальных лиц Армении. МИД считает, что слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что суд зафиксировал ответственность Баку за закрытие Лачинского коридора, не соответствует постановлению суда. Баку ранее предложил установить КПП в Лачинском коридоре, что «было положительно встречено международными партнерами», уточнило министерство. "Однако отказ Армении от этого предложения без объяснения причин свидетельствует о незаинтересованности Армении в прозрачности ситуации на Лачинской дороге и ее намерении продолжать злоупотреблять дорогой", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отсутствие конкретных действий со стороны Азербайджана по открытию Лачинского коридора должно привести к "конкретным международным последствиям", заявил 23 февраля Никол Пашинян. По его мнению, Азербайджан должен приложить "видимые усилия и принять меры для открытия Лачинского коридора". "Первым шагом, к слову, может быть призыв из высшего эшелона власти к «экоактивистам» открыть Лачинский коридор. Отсутствие конкретных действий Азербайджана по открытию Лачинского коридора может и должно привести к конкретным международным последствиям", - привело слова Пашиняна "Арменпресс".

Заявление Пашиняна в сообщении названо "искажением реальности". «Комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 23 февраля 2023 года по поводу решения Международного суда ООН обратно пропорциональны решению суда», — указал МИД Азербайджана, пояснив, что, согласно решению суда, Азербайджан должен предпринять "все зависящие от него возможности, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижению людей, транспортных средств и грузов по всей протяженности Лачинского коридора".

На Лачинской дороге проводят пикет активисты гражданского общества, а правительство уважает волю и право экологических активистов и не может влиять на законное волеизъявление граждан, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МИД Азербайджана. "В решении Гаагского суда нет определения сроков исполнения", - добавил он.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 24 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 75-е сутки.

Аналитики дали противоречивые оценки отказу от исполнения решения суда

Не исключена связь между разными на первый взгляд событиями: решением суда в Гааге и арестом в Албании азербайджанского судна, перевозящего российскую нефть, заметил глава Исследовательского центра "Восток-Запад" Арастун Оруджлу. Он выразил беспокойство возможностью санкционных действий Запада против Азербайджана, который, предположительно, перевозил российскую нефть и осужден в Гаагском суде.

В Албании полиция задержала танкер, который перевозил более 22 тысяч тонн нефти. Власти страны подозревают, что судно нарушало введенные Евросоюзом санкции и контрабандой везло российское сырье. По версии полиции Албании, судно вышло из Азербайджана. "И предполагается, что затем в греческом порту Каламата оно было загружено с другого судна 22,5 тысячами тонн дизельного топлива", - процитировало 23 февраля заявление полиции BFM.

"Возможно, это следствие действий армянских лоббистских организаций, поскольку в Армении многократно требовали введения санкций против Азербайджан за "блокаду единственной дороги в Карабах. В любом случае решение Гаагского суда является нежелательным и тревожным фактом для Азербайджана", - сказал Оруджлу корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта, в организации экопикета на Лачинской дороге "видны синхронные действия Москвы и Баку", так как российские миротворцы, а не азербайджанские гражданские активисты, закрыли дорогу. "Баку ведет синхронные действия с Россией, подвергая угрозе Азербайджан", - отметил политолог.

Говоря о возможных санкциях, он предположил, что в Лачинский коридор могут быть введены международные миротворческие силы, а против руководителей Азербайджана введут экономические санкции.

При этом Арастун Оруджлу обратил внимание на неправомочность Гаагского суда ссылаться на трехстороннее заявление Путина, Алиева и Пашиняна от 2020 года, так как "это заявление не является правовым документом".

В свою очередь председатель Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов не склонен беспокоиться из-за решения суда в Гааге. "В этом ничего плохого для Азербайджана нет. Было бы плохо, если бы нас обязали пропускать [по Лачинскому коридору] наркотики, цветные металлы из рудников и оружие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мамедов.

Политолог Фархад Мамедов видит в происходящем, включая отказ Еревана от предложения Баку об установке КПП на Лачинской и Зангезурской дорогах, активизацию Пашиняна по теме Карабаха и усиление вовлеченности Армении в судьбу карабахских армян.

"После решения Международного суда ООН и его интерпретации со стороны МИД Армении возможно изменение в позиции Пашиняна по требованию [к Азербайджану]. Будем наблюдать, куда заведет Армению непредсказуемая политика Пашиняна", - сказал Фархад Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

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