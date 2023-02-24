Армянские политологи спрогнозировали последствия отказа Азербайджана выполнять решение суда в Гааге

24 февраля 2023, 02:14

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Отказ Азербайджана выполнять решение Международного суда ООН о разблокировке Лачинского коридора грозит стране серьезными политическими последствиями вплоть до международной изоляции, заявили опрошенные «Кавказским узлом» армянские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", Армения 29 декабря 2022 года попросила Международный суд ООН применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. 22 февраля суд обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях, однако не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о восстановлении подачи газа в Нагорный Карабах.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света, а также талоны на продукты, регулярно прекращается газоснабжение - последний раз оно было прервано 15 февраля. Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".



Решения Международного суда ООН вступают в законную силу сразу после публикации и обязательны для исполнения, отказ их выполнять или затягивание процесса влекут последствия, в том числе в виде санкций, заявила корреспонденту «Кавказского узла» юрист-международник Сирануш Саакян.

По ее словам, в истории суда были попытки поставить под сомнение безотлагательность исполнения промежуточного решения суда. «Однако в рамках дела «Германия против США» была дана оценка, что промежуточные решения имеют такие же правовые обязательства и последствия, как и окончательные решения Международного суда», - отметила она.

Этот прецедент затруднил попытки манипулировать со сроками исполнения решения суда, указала Саакян. «Есть механизм подотчетности, который предполагает предоставление суду информации о ходе выполнения решения. Страны могут отказаться от выполнения решения, но в этом случае Международный суд поставит в известность ООН, в частности, Совбез ООН для обеспечения выполнения решения. Все дальнейшие решения принимает уже Совбез ООН, чьи решения могут быть как правовыми, так и политическими», - пояснила Саакян.

Она добавила, что Международный суд отклонил тезис азербайджанской защиты об ответственности российских миротворцев, которые обеспечивают безопасность передвижения по Лачинскому коридору. «Суд не увидел доказательств, что именно российские миротворцы блокируют движение. Если бы суд возложил ответственность на российских военных, то иск Армении был бы отклонен, однако суд признал, что ответственность за блокировку движения несет именно Азербайджан», - подчеркнула Саакян.

Отказ Азербайджана выполнить решение Международного суда повлечет для страны политические последствия, среди которых может быть приостановка членства в ООН и лишение права голоса в организации, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

«Государства ООН обязаны выполнять решение Международного суда, невыполнение является нарушением устава ООН, а также Статута Международного суда. Какие именно будут последствия, сказать сложно, есть разные методы принуждения, но международное сообщество последовательно. Будут применены все средства, которые применяются в отношении страны, которая нарушила обязательства, взятые в рамках международных договоров», - уверен он.

При этом Гукасян полагает, что решение Международного суда в итоге будет выполнено лишь частично. «Движение разблокируют для грузовых транспортных средств, тогда как перемещению гражданских лиц будут препятствия», - предположил он.

Политолог Армен Ованнисян считает, что Азербайджан может не выполнить решение Международного суда ООН, но это ему дорого обойдется.

«Во-первых, Азербайджан более не сможет более обращаться в Международный суд, во-вторых, отказ Азербайджана даст повод западным странам, – той же Франции, – форсировать процесс введения санкций, как экономических, так и гуманитарных. Против Азербайджана собирают кейс, и решение Международного суда сделало этот кейс более увесистым», - заявил он «Кавказскому узлу».

Отказ Азербайджана выполнить решение Международного суда положит начало процессу международной изоляции страны, добавил Ованнисян. «Для стран, бюджет которых формируется от продажи нефти и газа, есть красные линии. Если России с ее ядерным потенциалом изоляция дорого обошлась, то для Азербайджана она станет катастрофой», - считает политолог.

Он не исключил, что Азербайджан разблокирует Лачинский коридор, получив взамен от Армении какую-либо уступку. «(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев не хочет быть проигравшим. Он должен объяснить своему обществу, почему разблокировал Лачинский коридор. И если Армения категорически отказалась от установки КПП, возможно, что «ценой» разблокировки станет уход со своего поста госминистра Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Рубена Варданяна, отставку которого Азербайджан требовал», - предположил Ованнисян.

"Кавказский узел" писал, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 23 февраля освободил от должности госминистра бизнесмена Рубена Варданяна и предложил этот пост генпрокурору Гургену Нерсисяну. Пост госминистра Нагорного Карабаха Варданян занимал около четырех месяцев. Автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле" убежден, что отставки Варданяна добился Ильхам Алиев, однако в то же время ее желал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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