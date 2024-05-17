Кубанский Свидетель Иеговы* пожаловался на проблемы со здоровьем в СИЗО

17 мая 2024, 06:12

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Верующий Валерий Байло, арестованный по обвинению в экстремизме, нуждается в срочном стоматологическом лечении из-за острой боли. 66-летний мужчина также страдает из-за хронического заболевания и последствий травмы коленного сустава, сообщила защита.

Как информировал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно, что силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал его политическим заключенным.

Валерий Байло был свидетелем по уголовному делу Александра Ившина, который в 2021 году был приговорен к семи с половиной годам. Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил ранее "Кавказскому узлу", что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Валерий Байло жил в станице Холмской Абинского района, несколько жителей которой ранее уже были осуждены за следование вероучению Свидетелей Иеговы*, но следственное управление СКР по Кубани в безымянном пресс-релизе назвало его жителем Абинска. Байло - бывший сотрудник милиции, он вышел на пенсию в 1999 году, а в 2001 году присоединился к верующим вместе со своей женой, которая позднее умерла от онкологического заболевания, пояснил пресс-секретарь Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский “Кавказскому узлу”.

После ареста Валерий Байло содержится в так называемом спецблоке СИЗО №3 Новороссийска. Спецблок представляет собой сырое полуподвальное помещение без окон, где круглосуточно включен свет.

В заключении у Байло обострились проблемы со здоровьем: мужчина страдает хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, которое обостряется при нарушении режима питания и проявляется острой болью, а также испытывает сильную боль в коленном суставе, где у него зафиксирован полный разрыв связок - в результате этой травмы колено держится исключительно на мышцах. Кроме того Байло испытывает острую зубную боль и нуждается в срочном стоматологическом лечении. Питание, назначенное в связи с хроническим заболеванием, верующему передали друзья вместе с другими вещами первой необходимости.

Адвокат Байло, пожелавший остаться анонимным, отметил, что материалы для новых дел против Свидетелей Иеговы* следствие зачастую выделяет из дел ранее осужденных верующих либо тех, чьи дела уже переданы в суд. По этой причине в этих делах часто встречается «отложенное обвинение» - вмененное по событиям, произошедшим за несколько лет до возбуждения дела.

«На основании этих материалов возбуждаются новые уголовные дела по тем же событиям, по которым уже был ранее кто-то был осужден. Поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности по статье 282.2 УК РФ составляет 10 лет, то как минимум до 2026 года будут возбуждаться дела по событиям 2017 года», - подчеркнул адвокат.

Защита Байло отмечает, что следователи в делах против Свидетелей Иеговы* широко применяют формальный подход.

«Если несколько человек собрались вместе, - не имеет значения, где и как, в том числе по видеосвязи, - чтобы петь религиозные песни об Иегове, читать вместе Библию и молиться, это расценивается как встреча членов запрещенной организации, а не просто реализация права на свободу совести и религии. Все это не соответствует как минимум статье 28 Конституции РФ и разъяснениям из постановления пленума Верховного суда РФ - в этом документе декларируется, что «действия, состоящие исключительно в реализации своего права на свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и церемоний, сами по себе не образуют состава преступления», - указал адвокат.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

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