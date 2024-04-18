Правозащитники признали политзаключенным Валерия Байло

18 апреля 2024, 12:33

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Свидетель Иеговы* из Краснодарского края Валерий Байло заключен под стражу по делу об экстремизме в нарушение международных правовых норм, его преследование политически мотивировано и должно быть немедленно прекращено, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Как информировал "Кавказский узел", 10 апреля стало известно, что силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Валерия Байло политическим заключённым, руководствуясь международными критериями. Байло вменяется статья об участии в деятельности экстремистской организации, уголовное дело против него нарушает его право на свободу вероисповедания, сказано на сайте пректа.

"Мы требуем немедленно освободить Валерия Байло и прекратить его уголовное преследование", – подчеркнули 17 апреля правозащитники.

Они пояснили, что обвинения в адрес тех или иных Свидетелей Иеговы* в экстремизме только на основании того, что они распространяли материалы этой конфессии, а также принимали участие в собраниях являются дискриминационными и нарушают международные правовые нормы, в частности – право на свободу вероисповедания.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 7 июня 2022 года признал незаконным запрет и преследование в России Свидетелей Иеговы*. Суд пояснил, что власти России нарушили право верующих на свободу религии (статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод), свободу выражения мнения (статья 10), свободу собраний (статья 11), а также право на уважение собственности (статья 1 протокола 1 к Европейской конвенции), сказано в сообщении.

Напомним, ранее представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.