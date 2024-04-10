Пожилой верующий из станицы Холмской отправлен в СИЗО

10 апреля 2024, 05:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики провели обыск у 66-летнего Свидетеля Иеговы* из Краснодарского края Валерия Байло, после чего он был отправлен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", не менее пяти Свидетелей Иеговы* из станицы Холмской в Краснодарском крае оказались осуждены и приговорены к лишению свободы. В феврале 2021 года к семи с половиной годам приговорили 63-летнего Александра Ившина, в конце марта 46-летнему Олегу Данилову назначили три года, а 44-летнему Александру Щербине дали два года колонии, а в декабре 48-летний Александр Николаев был приговорен к лишению свободы на два с половиной года. В январе 2022 года суд приговорил 60-летнего Василия Мелешко к трем годам колонии.

66-летний Свидетель Иеговы* из станицы Холмской Валерий Байло задержан и отправлен в СИЗО. Перед задержанием в квартире Байло был проведен обыск. Какую статью ему вменили - пока неизвестно, пишет 9 апреля "ОВД-Инфо"*.

Валерий Байло был свидетелем по уголовному делу Александра Ившина, который в 2021 году был приговорен к семи с половиной годам.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* сообщил ранее "Кавказскому узлу", что в Краснодарском крае и Ростовской области больше всего среди регионов юга России уголовных дел против Свидетелей Иеговы*.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.