Араик Арутюнян пошел навстречу требованиям оппозиции

19 февраля 2023, 22:22

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Лидер оппозиционной партии «Завтрашний Арцах» (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) Тигран Петросян потребовал создать новый комитет с широкими полномочиями для преодоления кризиса и последствий блокады. Араик Арутюнян согласился создать консультативный совет при президенте.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года проводят акцию протеста на трассе Горис – Капан, из-за чего оказался заблокированным Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит товаров и лекарств, введены талоны на продукты, а также экономия электричества. Периодически прекращается подача газа.

«В обществе есть неудовлетворенность действиям высшего руководства страны, и недоверие к властям», - заявил лидер оппозиционной партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян, ранее организовавший акции с призывом к российским миротворцам принять меры для снятия блокады. При президенте Нагорного Карабаха должен быть создан новый совет или комитет с широкими полномочиями с участием активистов. На своей странице в социальной сети он призвал своих сторонников выйти на площадь 20-го февраля.

Однако сегодня Петросян заявил в прямом эфире на своей странице, что президент Араик Арутюнян дал согласие на создание консультативного органа, и отменил запланированный на 20 января митинг. «Народ не доверяет высшему руководству страны. И чтоб Арутюнян не принимал единолично каких-либо решений, нам нужен орган, у кого будут полномочия консультировать и направлять в нужном направлении все решения высшего руководства во внешней и внутренней политике страны», - сказал Петросян, и отметил, что «орган будет состоять из семи человек, и это будут уважаемые люди во всех отношениях».

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян выступил с заявлением, в котором отметил, что после войны 2020 года государственные органы «не в полной мере отражают общественные настроения, а в ряде случаев не обладают необходимым уровнем доверия, а в условиях сегодняшней неопределенности и постоянно развивающихся событий нередко порождает волны объективного и субъективного недовольства, приводят к вспышкам, внутренним потрясениям»

Арутюнян отметил в заявлении, что откликнулся и выслушал представителей общественного сектора, и «принял требование-предложение о создании при президенте консультативного, совещательного органа в составе представителей различных регионов Арцаха, который должен служить площадкой для обсуждения вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой страны... 23 февраля намерен выступить с посланием, где детально представит этот и другие вопросы, волнующие общество».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 19 февраля после встречи в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили стремление к заключения мирного соглашения. Алиев и Пашинян также затронули и карабахский вопрос.

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