Жители карабахского села остались без медпомощи после установки азербайджанского КПП

24 апреля 2023, 19:27

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Жители села Мец Шен лишились транспортного сообщения с Арменией после появления азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор, сообщил глава села. Единственная медсестра, которая оказывала помощь больным сельчанам, осталась в Горисе, рассказал он.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны, при этом пообещали гарантировать проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. Установка азербайджанского КПП стала нарушением ранее взятых обязательств, заявил МИД Армении.

12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Пикетчики требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. С началом пикета было также прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня Лачинский коридор остается перекрытым 134-е сутки.

Село Мец Шен оказалось отрезанным с двух сторон в результате закрытия Азербайджаном моста через реку Хакари на линии разграничения между Арменией и Нагорным Карабахом, сообщил глава села Давид Давтян.

"Связь прервана и с Арменией, и с Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Если возникнет проблема, не знаем, что будем делать", - сказал он.

Давтян пояснил, что некоторые жители села, в том числе единственная медсестра, остались в Горисе и теперь не могут вернуться. "В селе царит атмосфера неопределенности. Если вдруг кто-то заболеет, не сможем оказать первую помощь. В селе есть больные и пожилые люди. От страха их самочувствие ухудшается", - приводит сегодня слова главы села News.am.

Напомним, новая дорога из Армении в Нагорный Карабах, сохранившая статус коридора, была открыта в августе 2022 года после того, как азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус. Ранее, в 2020 году, передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Новая дорога начинается от 36-го километра трассы Степанакерт–Горис (от перекрестка около села Мец Шен).

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