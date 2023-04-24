Власти Армении осудили установку Азербайджаном КПП на въезде в Лачинский коридор

24 апреля 2023, 00:45

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Установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор является нарушением ранее взятых обязательств, говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении. Ведомство призвало Российскую Федерацию остановить блокаду коридора.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянское стороны. МИД Азербайджана гарантировал проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха.

Министерство иностранных дел Армении распространило 23 апреля заявление по поводу установки Азербайджаном КПП в Бердзорском районе, которое, по данным ведомства, подчеркивает нарушение Азербайджаном пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

По словам ведомства, данный шаг вооруженных сил Азербайджана является очередной провокацией. "Это грубое нарушение одного из основополагающих положений трехстороннего заявления, направленное на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и изгнания армян из Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении МИД Армении.

В заявление также отмечается, что продолжающееся незаконное блокирование Лачинского коридора с 12 декабря 2022 года под сфабрикованным экологическим предлогом и установка КПП по надуманным и безосновательным причинам являются очередными шагами по последовательной реализации этой спланированной политики.

МИД Армении призвал Российскую Федерацию, "наконец, выполнить свое обязательство по пункту 6 трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Бердзорского (Лачинского) коридора".

"Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации", - говорится в пункте 6 трехстороннего заявления.

Ведомство также призывает государства-члены ООН, наделенные мандатом международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность, и предпринять эффективные шаги по обеспечению неукоснительного исполнения решения Международного суда ООН.

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается заблокированным 133-и сутки.

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