Блокада Нагорного Карабаха продолжается 134-е сутки

24 апреля 2023, 09:27

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Жители Азербайджана продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается перекрытой 134-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Эта дорога является единственной, которая связывает с внешним миром Нагорный Карабах. В результате его жители столкнулись в дефицитом лекарств, также в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 23 апреля Азербайджан установил пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, гарантировав проезд через него мирным жителям. МИД Армении осудил установку КПП, а Степанакерт потребовал обеспечить безопасность карабахцев.

В Степанакерте в магазинах сохраняются очереди за продуктами, которые отпускаются по талонам, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Один килограмм бананов и один килограмм яблок по талонам – таков сегодняшний "улов" степанакертцев. Правда, приходится постоять немного в очереди, но это уже стало привычным для нас", – написал Симонян 18 апреля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 134-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

В другом сообщении агентство передало, что участники акции протеста позволили проехать по Лачинскому коридору двум военно-медицинским машинам миротворцев.

Напомним, жители Азербайджана продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста несмотря на то, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

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