Степанакерт потребовал обеспечить безопасность карабахцев

24 апреля 2023, 05:40

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Продолжающаяся блокада Лачинского коридора и установка Азербайджаном КПП на въезде в него ставят под сомнение безопасность жителей, заявили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянское стороны. МИД Азербайджана гарантировал проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. МИД Армении осудил установку КПП и призвал Российскую Федерацию прекратить блокаду Лачинского коридора.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян на своей странице в социальной сети опубликовал заявление Совбеза, которое, по словам Арутюняна, «принято единогласно всеми членами Совета безопасности на экстренном заседание 23 апреля по обсуждению вопроса блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».

«Призываем стороны трехстороннего заявления, и особенно Российскую Федерацию, немедленно начать обсуждения по снятию блокады Арцаха (Нагорного Карабаха), предотвращению установки азербайджанского пропускного пункта и обеспечению реальных гарантий безопасности для народа Арцаха (Нагорного Карабаха). Ожидаем в самый короткий срок действенных шагов по решению проблем безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха) и гуманитарных вопросов», - говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что «весь народ Арцаха (Нагорного Карабаха) в свое время поверил трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и гарантиям безопасности, предоставленным Российской Федерацией, вернулся на Родину и начал налаживать нормальную жизнь».

Совбез Нагорного Карабаха напоминает об «озвученной неоднократно позиции руководства РФ о гарантиях безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха)», и что «Лачинский коридор находится в зоне ответственности российских миротворческих сил и потому блокаду и установку азербайджанского КПП является категорически неприемлемой».

Далее в документе подчеркивается, что «установкой азербайджанского КПП 23 апреля «окончательно сделал народ Арцаха (Нагорного Карабаха) заложником в руках Азербайджана».

Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха, ныне помощник госминистра Артак Бегларян отметил на своей странице в Telegram, что в Нагорном Карабахе "решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на углубление блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) и этнические чистки, нарушающие как трехстороннее заявление, так и обязательное для исполнения решение Международного Суда ООН и другие основополагающие нормы международного права". "Утверждения Азербайджана о транспортировке оружия полностью ложны, потому что, во-первых, такой транспортировки не было, во-вторых, если азербайджанская сторона имеет полный контроль над всеми грузоперевозками, осуществляемыми миротворцами и Красным Крестом на перекрытой дороге, то как возможна такая переброска", - заметил Бегларян, добавив, что фото- или видеодоказательств такой переброски нет.

«Диктаторское и преступное поведение Азербайджана должно быть остановлено всеми ответственными международными субъектами и организациями», - призвал Бегларян.

Общественный деятель Ваче Арутюнян заметил, что «выступление руководства Армении два дня назад было предвестником действий Азербайджана – теперь понимаем, что нас предупреждали».

18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении официально признать Карабах частью Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в тот же день в парламенте, что Армения на основе договоренностей, достигнутых в Праге и Сочи, готова признать территориальную целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. Мир в регионе возможен, если будет четко зафиксировано признание принадлежности Армении территории площадью 29,8 тысячи квадратных километров - территории Советской Армении, в рамках которой Армения обрела независимость в 1991 году - и отказ Армении от территориальных претензий к другим странам, добавил Пашинян, пояснив, что речь идет о Турции и Азербайджане.

«Фактически с согласия и разрешения властей Армении началась практическая фаза передачи Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджану. О чем Пашинян заранее заявил в Национальном собрании всего несколько дней назад. И нас ждут более трудные дни», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный деятель Артем Дадаян считает, что «установка азербайджанского КПП на любом участке Лачинского коридора - явное нарушение шестого пункта трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года».

«Ответственность за нарушения любого пункта договора, все вытекающие из этого последствия должна нести сторона, которая контролирует коридор, и объявила себя гарантом безопасности армян Арцаха», - заявил Дадаян корреспонденту "Кавказского узла".

«Дав разрешение на установку КПП, Армения и Россия дали согласие на уничтожение жизни 120 тысяч жителей Арцаха (Нагорного Карабаха). Кроме того, все понимают, что Азербайджан целенаправленно в скором времени станет угрозой для жителей всей Армении и ее территориальной целостности. Армянские власти должны показать политическую волю, если их действительно интересует будущее армян на армянской земле», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта, общественный деятель Гаяне Арзуманян.

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга.

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