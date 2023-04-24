Минобороны России назвало инициативой Баку блокировку въезда в Лачинский коридор

24 апреля 2023, 19:59

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Движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, заявило Минобороны России, отчитавшись о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны, при этом пообещали гарантировать проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. Установка КПП стала нарушением ранее взятых обязательств Азербайджана, заявил МИД Армении.

Минобороны России сегодня подтвердило, что Азербайджан перекрыл движение по мосту через Хакари. Ведомство назвало это результатом "односторонних и несогласованных" действий Баку.

"23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной", - говорится в ежедневном бюллетене о деятельности миротворцев, размещенном в 19 мск на сайте ведомства.

Напомним, жители карабахского села Мец Шен лишились транспортного сообщения с Арменией и медпомощи после появления азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор, сообщил сегодня глава села. Единственная медсестра, которая оказывала помощь больным сельчанам, осталась в Горисе, пояснил он.

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