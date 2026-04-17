Жители Дагестана подали 190 тысяч заявлений на помощь после наводнения
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Более 190 тысяч заявлений об оказании разных видов помощи принято оперштабом от жителей пострадавших при паводке районов Дагестана. В зоне подтоплений еще остаются 120 домов.
Как писал "Кавказский узел", выплата людям, утратившим жилье в результате наводнения в Дагестане, будет зависеть от состава семьи и нормативов общей площади. Единовременная материальная помощь составляет 15 675 рублей на человека. Выплаты за утрату имущества первой необходимости: частичная утрата — 78 735 рублей, полная утрата — 156 750 рублей.
В Дагестане в результате сильных дождей остаются подтопленными 120 жилых домов и 129 приусадебных участков и 6 участков автомобильных дорог в 4 муниципальных образованиях в 4 населенных пунктах.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.