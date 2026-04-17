Жители Дагестана подали 190 тысяч заявлений на помощь после наводнения

Более 190 тысяч заявлений об оказании разных видов помощи принято оперштабом от жителей пострадавших при паводке районов Дагестана. В зоне подтоплений еще остаются 120 домов.

Как писал "Кавказский узел", выплата людям, утратившим жилье в результате наводнения в Дагестане, будет зависеть от состава семьи и нормативов общей площади. Единовременная материальная помощь составляет 15 675 рублей на человека. Выплаты за утрату имущества первой необходимости: частичная утрата — 78 735 рублей, полная утрата — 156 750 рублей.

В Дагестане в результате сильных дождей остаются подтопленными 120 жилых домов и 129 приусадебных участков. сообщило в МЧС России.

"В Дагестане остаются подтопленными в 4 муниципальных образованиях в 4 населенных пунктах 120 жилых домов, 129 приусадебных участков и 6 участков автомобильных дорог", - сообщили в министерстве

