Установка азербайджанского КПП создала гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе

26 апреля 2023, 05:59

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Из-за установки контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости в Нагорный Карабах, спустя несколько дней ее удалось восстановить лишь частично, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны, но пообещали гарантировать проезд мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. МИД Армении призвал Россию выполнить свое обязательство по трехстороннему заявлению, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из зоны безопасности Лачинского коридора. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, отчитавшись о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной. Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП. Жители общин Ехцаог, Хин Шен, Мец Шен и Лисагор Шушинского района оказались в полной блокаде после установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией.

До 23 апреля села Шушинского района имели связь с Арменией, но из-за блокады Лачинского коридора были лишены связи со Степанакертом из-за блокады Лачинского коридора. В четырех селах проживает до 400 человек.

25 апреля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян провел совещание по гуманитарным вопросам, которые возникли в связи с установкой Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор.

«Госминистр подчеркнул, что из-за создавшейся ситуации уже полностью нарушен ввоз гуманитарных грузов и топлива, что вызвало дополнительные трудности и ограничения в работе по удовлетворению потребностей населения», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Нагорного Карабаха.

По данным Нерсисяна, дополнительные ограничения со стороны Азербайджана привели к невозможности ввоза даже минимального количества товаров первой необходимости». «В результате мы не смогли доставить даже объем, предусмотренный талонами, в указанный в них срок, в связи с чем мы продлеваем срок действия талонов», - приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

Сотрудник пресс-службы правительства Нагорного Карабаха сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «на горячую линию поступило много жалоб от граждан, что они не успели реализовать талоны, так как наблюдался дефицит овощей и фруктов, потому правительством принято решение продлить срок действия талонов».

В тот же день вечером Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что «в результате усилий правительства Республики Арцах (Нагорный Карабах) и миротворческих сил Российской Федерации ввоз гуманитарных грузов из Республики Армения, прерванный в результате создания 23 апреля незаконного азербайджанского КПП на Арцах-Армения, частично восстановился».

«Основную часть ввезенных при посредничестве миротворцев грузов составили товары первой необходимости - продукты питания, включенные в талонную систему, которые с завтрашнего дня будут доставлены в магазины и граждане смогут совершать покупки. Просим прощения и понимания у наших соотечественников за невыдачу в указанный срок даже предусмотренного по талонам путевкам количества продуктов питания, что связано с серьезными препятствиями, созданными азербайджанской стороной для перевозки гуманитарных грузов", - говорится в сообщении, распространенный Инфоштабом Нагорного Карабаха.

Он также напомнил о том, что из-за блокады в Нагорный Карабах не могут вернуться его жители. «Из-за блокады около 3900 человек, включая 570 детей, не могли вернуться в свои дома, только часть из них вернулась домой при поддержке Красного Креста и российских миротворцев․ По трассе Степанакерт-Горис не проехал беспрепятственно ни один гражданин Арцаха (Нагорного Карабаха), а случаи движения людей в обе стороны уменьшились примерно в 191 раз. Исключительно при поддержке и сопровождении Красного Креста и миротворцев РФ выехали и въехали 1734 человек. Также за все время блокады ни одно транспортное средство граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) не проехало по перекрытой дороге, а лишь автомобили, которые принадлежат Красному Кресту и российским миротворцам», - проинформировал Инфоштаб.

Антикризисный совет при президенте Нагорного Карабаха официально не выступил с комментарием по поводу азербайджанского КПП, однако председатель совета Тигран Петросян прокомментировал ситуацию в соцсетях. «Почти все жители вернулись в Арцах (Нагорный Карабах) после войны 2020 года не по призыву своего правительства, а потому, что поверили словам и гарантиям Президента РФ Путина. Потом были сданы армянские села Хцаберд и Хиншен, Парух и высота Караглух. Потом блокада и установка КПП на Лачинском коридоре», - написал Петросян, потребовал от российских миротворцев добиться решения проблемы.

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о сложностях, которые они испытывают в связи с блокадой.

«Если бы не было бы опасно для нас ехать по этой дороге, то мы бы поехали за своими детьми, которые уже четвертый месяц находятся в гостиницах Гориса и не могут приехать домой», - сказал Владимир Бегларян.

«Мы думали, что война закончилась, Россия будет гарантом безопасности для нашего народа, то сейчас я сильно сомневаюсь в этом. Все действия азербайджанской стороны направлены на уничтожение армян и начали они с Нагорного Карабаха. А Россия не в состоянии им помешать», - заметил Овик Аванесян.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. Жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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