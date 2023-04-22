Блокада Лачинского коридора сказалась на подаче воды в села

22 апреля 2023, 22:55

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Жители сел Лисагор и Ехцаог на фоне блокады Лачинского коридора столкнулись с перебоями водоснабжения, так как до блокады не был завершен ремонт водоводов, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаог Шушинского района со Степанакертом. Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 132-е сутки.

Заблокировав отрезок дороги под городом Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла") жители Азербайджана перекрыли не только дорогу из Армении в Нагорный Карабах, но и закрыли доступ к нескольким селам Шушинского района из Степанакерта, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Это села Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох, Таси Верст, Лисагор и Канач Тала. Сейчас в этих селах все работы приостановлены", – написал он 7 апреля в заметке "Блокада в блокаде и день материнства и красоты" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители четырех сел Шушинского района также столкнулись с проблемами из-за блокады, хотя связь с Арменией у них сохраняется. Сельчане не могут повидаться со своими родными в Степанакерте, особенно психологически трудно семьям, где есть студенты. Люди, которые работали в Степанакерте, либо те, кто приезжал на работу в эти села, лишились источника дохода, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации.

Проблемы жителей четырех сел решаются совместными усилиями администраций района и сел, сообщил глава Шушинского района Нагорного Карабаха Гриша Ованнисян. "Эти села не находятся в блокаде, в отличие от Степанакерта и других районов Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла"). Школы и другие учреждения продолжают работать в обычном режиме. Продуктовые талоны жители этих сел не получают, а доставка продуктов в торговые точки, топлива для заправки автомобилей организовывается из Сюникской области Армении. Оттуда же доставляются лекарства по госзаказу для больных сахарным диабетом, пенсионеров и для аптек. Пенсии, пособия и зарплаты получают своевременно", – заметил Ованнисян.

Он отметил, что проблемы возникают с сотовой и интернет-связью в этих селах, а также с подачей воды в Ехцаоге и Лисагоре.

"Связь, сотовая и интернет, часто блокируется азербайджанской стороной, потому часто со Степанакертом связь этих сел обрывается. В прошлом году правительство Нагорного Карабаха начало строительство новой водопроводной сети в общинах Ехцаог и Лисагор, но из-за блокады эти работы остались незавершенными. Для того чтоб эти общины были обеспечены водой, мы вынуждены были снова использовать старую сеть – старые водопроводные трубы. Сейчас вода в этих общинах есть", – рассказал глава Шушинского района.

По его словам, жители этих четырех общин занимаются сельским хозяйством. Единовременное финансовую помощь они не получают, однако всем семьям предоставили семена для весенних посевов.

В администрациях сел Шушинского района рассказали, что жители в основном занимаются пчеловодством, садоводством и животноводством.

Часть пахотных земель общины была потеряна в результате войны, а другая часть небезопасна из-за близости азербайджанских военных, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации села Ехцаог. "Сельчане могут обрабатывать лишь свои приусадебные участки. Пастбища также небезопасны, потому скотоводство приходит в упадок", – сообщил представитель сельской администрации.

Несмотря на то, что проблема с водоснабжением в селе Лисагор частично решена, на жителях сказываются другие последствия блокады. "Отсутствие газа, веерное отключение электричества, работники столицы лишились работы, больные не могут получить бесплатное лечение, нет возможности поехать к родным в Степанакерт", – перечислил основные проблемы сельчан представитель администрации Лисагора.

Отметим, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но несмотря на это, жители Азербайджана продолжают пропускать по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста.

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