Четыре карабахских села оказались отрезаны от связи с внешним миром

25 апреля 2023, 10:43

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Жители общин Ехцаох, Хин Шен, Мец Шен и Лисагор Шушинского района оказались в полной блокаде после установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны, но пообещали гарантировать проезд мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха. МИД Армении призвал Россию выполнить свое обязательство по трехстороннему заявлению, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил из зоны безопасности Лачинского коридора. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, отчитавшись о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной. Армения анонсировала иск к Азербайджану из-за установки КПП.

Жители карабахского села Мец Шен лишились транспортного сообщения с Арменией и медпомощи после появления азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор, сообщил сегодня глава села. Единственная медсестра, которая оказывала помощь больным сельчанам, осталась в Горисе, пояснил он.

Четыре села оказались в полной блокаде из-за установки Азербайджаном КПП. Это общины Ехцаох, Хин Шен, Мец Шен и Лисагор Шушинского района, сообщил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

По его словам, села отрезаны как от Степанакерта, так и от Армении.

"Я лично поддерживаю связь с администрацией Шушинского района и руководителями общин, последние уже представили проблемы, которые могут возникнуть в ближайшие дни в случае продолжения блокады. До того, как Азербайджан установил КПП и перекрыл дорогу на этом участке, трое детей из общины Мец Шен, одному из которых три года, отправились в город Горис, и теперь они не могут вернуться к родителям", - цитрует Нерсисяна агентство "Новости-Армения".

Министр сообщил, что аналогичная ситуация в общине Лисагор, несколько жителей которой остались в Армении. "Для организации движения машин "Скорой помощи" из упомянутых общин в Республику Армения и возвращения наших граждан я обратился к российским миротворческим силам, в связи с чем завтра будут предприняты конкретные шаги и, надеюсь, у нас будут решения этих и других проблем", - отметил Нерсисян.

Напомним, Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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